Joi seară însă, deși a fost introdus pe teren la trecerea timpului, în minutul 90+2, românul a stat pe gazon mai mult decât se aștepta. Asta pentru că finalul duelului Al-Gharafa – Al-Rayyan (3-2) a fost marcat de un incident grav.

Florinel Coman (27 de ani) a ajuns să joace, din nou, precum boxerii, la Al-Gharafa, câteva minute pe meci, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cartonașul arbitrului i-a zburat din mâna!

În minutul 90+12, centralul derby-ului i-a acordat „galben“ lui Sano, colegul lui Coman. Atât i-a trebuit! Pentru că, în mod șocant, decizia sa a fost contestată de Saifeldeen Fadlalla. Acesta a „turbat“ și l-a asaltat pe arbitru, de parcă a luat-o razna într-o fracțiune de secundă! Imediat, centralul a încercat să-i dea „roșu“ lui Fadlalla însă, înconjurat și împins de fotbaliștii de la Al-Gharafa, i-a zburat cartonașul din mână!

Când a reușit să-și recupereze cartonașul, arbitrul arab l-a eliminat pe „nebunul“ de la Al-Gharafa, care a fost scos cu greu de pe teren!

Vor fi consecințe grave pentru Al-Gharafa

Tot acest incident s-a petrecut sub ochii lui Florinel Coman care, inteligent, a stat departe de zona conflictului. Românul nu riscă nimic, însă colegii săi care l-au bruscat pe central vor fi pedepsiți exemplar!

Potrivit presei din Qatar, Saifeldeen Fadlalla, care a sărit la central, riscă o suspendare de până la 6 luni! Dar, după analiza video, el se poate alege și cu contractul desfăcut. Altfel spus, poate fi nevoit să părăsească fotbalul din Qatar! Decizia va fi luată pe baza raportului arbitrului, dar, în mod cert, colegul lui Coman are șanse minime de a mai juca pentru Al-Gharafa în acest sezon.