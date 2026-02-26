Finalul acestui sezon devine „picătură chinezească“ pentru Florinel Coman. Pentru că, după un start promițător de an, cu două goluri în primele sale trei partide, el a redevenit rezervă sub comanda lui Pedro Martins (55 de ani).

Explicația retrogradării lui Coman pe bancă a fost oferită de Sport.ro aici. Iar în această seară, derby-ul Al-Gharafa – Al-Rayyan a reconfirmat că Florinel e „a 5-a roată la căruță“ în schema gândită de Pedro Martins. Pe lângă faptul că a avut o „companie selectă“ pe bancă, Coman a și fost nevoit să aștepte până în ultimele minute pentru a fi introdus pe teren. De fapt, antrenorul lui Al-Gharafa l-a băgat doar la trecerea timpului, în minutul 90+2, la scorul de 3-2 pentru echipa sa!

Tactica lui Pedro Martins a dat roade, iar Al-Gharafa și-a menținut avantajul, deși partida s-a jucat până în minutul 90+14! Cât timp a fost pe teren, Coman a atins mingea de 9 ori, având un procentaj al paselor reușite de 67% (2 din 3).

După victoria obținută, scor 3-2, Al-Gharafa a ajuns pe locul 2, la patru puncte de liderul Al-Sadd Doha. Această formație a bifat, în această seară, al 10-lea succes la rând în campionat! Trupa pregătită de Roberto Mancini a trecut de Al-Duhail cu 3-1 și și-a continuat marșul triumfal spre titlu.