Clipul IMPRESIONANT realizat de turci pentru Hagi! Plecaciune in fata REGELUI, de ziua lui! Ce video au facut

Gica Hagi implineste astazi 55 de ani.

Hagi este o adevarata legenda pentru fotbalul din Turcia, dupa ce a scris istorie in tricoul lui Galatasaray. Turcii nu l-au uitat si i-au facut un video special cu ocazia sarbatoririi celei dea 55-a aniversari.

Georghe Hagi 55 yaşında! İyi ki yolun Türkiye’ye düştü...@TekdalHarun’un çalışması pic.twitter.com/tiA6l9QwIL — Eurosport TR (@Eurosport_TR) February 5, 2020

Gica Hagi a evoluat pentru Galatasaray din 1996 pana in 2001, unde a reusit sa castige de 4 ori titlul de campion, o Cupa si 2 Super Cupe ale Turciei, dar si Cupa UEFA (actuala Europa League) in 2000. In acelasi sezon s-a impus si in Super Cupa Europei cu Galatasaray.