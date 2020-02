Oficialii lui Genk au dezvaluit motivul pentru care Ianis Hagi a plecat din Belgia

Ianis Hagi a fost imprumutat in Scotia, la Glasgow Rangers.

Dupa ce nu a jucat o buna perioada la Genk, Ianis Hagi a fost imprumutat pana in vara la Rangers, echipa antrenata de Steven Gerrard. Gica Hagi a declarat dupa transfer ca "ce s-a intamplat nu a tinut de Ianis. Cand a jucat si a tinut de el, a demonstrat ca a fost unul dintre cei mai buni".

Oficialii lui Genk au tinut sa faca precizari, iar directorul tehnic Dimitri de Conde a spus ca s-ar fi asteptat ca Ianis sa aiba alt impact asupra jocului. Totusi, vina nu este pe deplin a jucatorului.

"E adevarat ca Hagi nu a indeplinit imediat rolul creativ pe care il aveam in minte. Normal ca ne-am fi dorit ca lucrurile sa decurga diferit, dar nu e doar vina jucatorului. Ianis, care are un anumit statut in tara sa datorita tatalui sau, a avut probleme in a se multumi cu rolul de rezerva.

Inteleg ca nu i-a convenit sa fie lasat in afara lotului, dar nu puteam sa-i garantam ca va juca mai mult si ca o sa ajunga titular. In acest caz, e mai bine sa fii sincer si sa-l lasi sa plece. E vorba de respect. Sper sa joace mai multe minute in Scotia", a declarat directorul tehnic, conform Voetbal Belgie.

Ianis va juca pana in vara la Rangers, scotienii avand posibilitatea sa-l achitioneze definitiv contra sumei de 5 milioane de euro.