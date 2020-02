"Am demonstrat ca suntem buni!" Reactia lui Gica Hagi dupa victoria cu emotii in fata celor de la Iasi! Ce a spus "Regele"

Viitorul s-a impus pe terenul celor de la Iasi dupa un meci spectaculos. Trupa lui Rednic a deschis scorul in minutul 2 prin Onoh si a stabilit scorul pauzei. In repriza a doua, Viitorul a fortat, iar cu 10 minute inainte de final Zoua a restabilit egalitatea. 4 minute mai tarziu, Gabi Iancu a profitat de o gafa in apararea moldovenilor si a adus-o pe Viitorul in avantaj, stabilind si scorul final. La finalul partidei Gica Hagi a vorbit despre meci si spune ca se astepta sa fie un meci greu, dar e fericit ca echipa sa a intors rezultatul.

"Stiam ca va fi greu pentru ca il cunoasteam pe Mircea, a adus jucatori foarte buni, stateau bine in teren, si in vestiar le-am zis de la inceput ca meciul are 90 de minute. Am crezut in jocul nostru pana in ultimele minute. S-a vazut ca echipa e bine pregatita. Nu conteaza ca am primit gol atat de repede, si eu am fost surprrins, a fost o greseala, important e ca echipa a reactionat. La pauza le-am spus ca trebuie sa ii desfacem, sa gasim solutii.



Eu stiam ede transferul lui Tiru, era de cateva zile, stiam, noi suntem infinintati de 10 ani, el era de 10 ani la noi, era ultimul care nu plecase si era o sansa pentru el. Cadoul meu de la ei de ziua mea, este sa muncim cat mai mult, sa muncim impreuna. Sunt meciuri, pana acum erau 4 finale, acum mai sunt 3, meciuri foarte grele, dar am demonstrat ca suntem buni", a declarat Gica Hagi la finalul partidei, la digi.