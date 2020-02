"Ne vom revolta!" I-a convins! Suporterii lui Rangers, la picioarele lui Ianis Hagi! Ce mesaje au postat pe retelele de socializare si ce vor sa faca daca fiul "Regelui" nu va fi titular

Rangers va juca in aceasta seara impotriva celor de Hierbnian, in runda cu numarul 25 din campionatul Scotiei. In partida de debut, Ianis Hagi a intrat in minutul 77, in meciul impotriva celor de la Aberdeen si i-a impresionat pe fanii celor de la Rangers. La partida din aceasta seara, presa din Scotia nu il da pe Ianis Hagi titular, desi fanii il vor cu orice pret in primul 11. Acestia au postat diferite mesaje pe retelele de socializare in care spun ca Ianis Hagi nu ar trebuie sa lipseasca in aceasta seara.

"Daca Ianis Hagi nu incepe miercuri ca titular, ne vom revolta", a scris un fan pe contul de Twitter.

If Hagi doesn’t start on Wednesday we riot





"Sunt realmente ingrijorat ca Ianis Hagi ar putea sa nu joace. Nu voi merge Ibrox sa vad meciul daca partida nu-l inlcude pe micutul geniu in 11-le nostru de start", a scris un alt suporter.

Genuinely worried we might not play Hagi tomorrow. I’m not driving into Ibrox to watch a game of football that doesn’t involve that little genius starting.

Tavernier possibly returning however has me excited.