"Esti cam obraznica!" Gica Hagi s-a INFURIAT pe o ziarista la conferinta de presa! Ce l-a facut pe antrenorul Viitorului sa isi iasa din fire

Viitorul Constanta a castigat primul meci oficial din acest an, impotriva lui Poli Iasi, cu 2-1.

Dupa ce a fost condusa cu 1-0, Viitorul a revenit prin Gabi Iancu si Zoua si a castigat primul meci al acestui an. Iancu a reactionat impotriva suporterilor lui Poli si le-a aratat semne obscene dupa ce a inscris.

In timpul conferintei de presa, o ziarista a tinut sa il intrebe pe Gica Hagi despre arbitrajul favorizant, dar si despre gestul lui Iancu fata de suporterii ieseni. "Regele" s-a enervat si i-a raspuns acid femeii.

Reporter: Mai plateste si Politehnica partea de arbitraj sau ati achitat dumneavoastra tot?

Gica Hagi: Intrebati-i pe ei.

Reporter: Au fost 3 oameni in ofsaid, daca nu 4, la primul gol al dumneavoastra, plus un penalty care nu a fost acordat pentru Politehnica.

Gica Hagi: E parerea dumneavoastra.

Reporter: Atitudinea lui Gabi Iancu dupa ce a marcat golul ati vazut-o?

Gica Hagi: N-am vazut-o, nu!

Reporter: A aratat un semn obscen spre tribuna.

Gica Hagi: N-am vazut. Si nu pot sa comentez. Daca n-am vazut, nu pot sa comentez.

Reporter: Dar ce ati vazut din partida asta? In afara de ce ne-ati povestit.

Gica Hagi: Singurul lucru pe care l-am vazut este ca esti cam obraznica. Atat!

Reporter: Noi suntem aici pentru a pune intrebari.

Gica Hagi: Esti putin cam obraznica, atat!

Reporter: Domnule Gheorghe Hagi, am inteles ca sunteti "Regele" fotbalului romanesc, dar nu ar fi bine sa castigati pe teren clar, fara arbitri?

Gica Hagi: Ai facut o greseala. Iar. Ai zis numele, eu sunt Gheorghe Hagi, restul ce ai spus e opinia ta. E parerea ta. Eu nu ma simt.

Reporter: Deci considerati ca arbitrajul a fost perfect corect?

Gica Hagi: Eu am vazut o echipa care a jucat fotbal, care a cautat victoria, care a atacat, care si-a creat multe ocazii. Din minutul 1 pana in minutul 90 a atacat si a castigat meciul. Atat.

Reporter: Deci arbitrajul nu l-ati vazut?

Gica Hagi: Va las pe voi sa comentati. Punct! Alta intrebare.

Reporter: Cum se intampla ca la majoritatea meciurilor cu Poli Iasi arbitreaza Marcel Birsan?

Gica Hagi: Dar cine iti pune intrebarile? Ca data trecuta? Te rog frumos, cand vii sa vorbesti cu mine, sa nu-ti dicteze altii.

Reporter: Nu-mi dicteaza absolut nimeni.

Gica Hagi: Nu, nu, se uita pe telefon.

Reporter: Nu-mi dicteaza mie absolut nimeni.

Gica Hagi: Ba da, cred ca da.

Reporter: Va spun eu ca nu.

Gica Hagi: Inseamna ca am gresit eu.