City, doua afaceri MONDIALE de aproape 200 de milioane de euro! Pe ce jucatori se duc banii lui Guardiola

City se reinventeaza cu doua achizitii spectaculoase.

Tuttosport scrie ca Juventus va accepta oferta de 60 de milioane pe care o are de la City pentru Joao Cancelo. Nu e singura lovitura majora pe Etihad in aceasta vara. Guardiola e aproape sa-l ia si pe pustiul-bijuterie Joao Felix de la Benfica. Pretul e urias: aproape 120 de milioane de euro!

Pentru Felix, City e asteptata sa se bata chiar cu rivala din oras, Manchester United, si ea disperata sa-l aduca. Decizia finala va fi a fotbalistului, care pare acum sa incline spre sansa de a lucra cu Guardiola.



Joao Felix, 19 ani, e marea descoperire a sezonului in Europa. Pustiul a marcat de 20 de ori in 43 de aparitii in tricoul campioanei din Portugalia.