Reactia lui Mitrita dupa golul FABULOS inscris pentru New York City! "De asta am ales sa vin in MLS!" Romanul vrea titlul in acest sezon

Alexandru Mitrita a fost titular in meciul cu Chicago Fire de sambata.

Fostul capitan al Craiovei a inscris un gol minunat in minutul 40 al confruntarii dintre New York City si Chicago Fire. Acesta a sutat perfect din afara careului si nu i-a dat nicio sansa portarului advers.

"Nu am inceput foarte bine meciul, dar dupa 30 de minute ne-am revenit, am marcat, si in repriza a doua ne-am miscat mult mai bine. Poate ca am avut probleme din cauza temperaturii foarte ridicate, dar dupa 30 de minute am inceput sa jucam ceea ce trebuia. Nu e usor sa joci la peste 30 de grade, dar suntem profesionisti si trebuie sa o facem cat putem noi de bine.

Avem echipa buna, putem castiga campionatul anul acesta. Se joaca la un nivel inalt, de aceea am ales sa vin in MLS. Imi place sa sutez de la distanta mare, o fac si la antrenamente, am marcat astazi si sunt foarte fericit", a spus Mitrita.