Varul seicului de la City isi cumpara echipa in Premier League cu 350.000.000 lire! Afacerea verii e aproape rezolvata, lista de transferuri arata stelar!

Newcastle United, ocupanta locului 13 in sezonul recent in cheiat din Premier League, este aproape sa ajunga pe mana unui seic miliardar. Khaled bin Zayed al Nehayan este nimeni altul decat varul "bossului" de la City.

Newcastle United, formatie de traditie din Anglia, este pe punctul de a ajunge pe mana unui seic miliardar. Presa din Anglia anunta ca Mike Ashley, actualul patron al echipei si seful Sports Direct, se afla in discutii cu Sheikh bin Khaled bin Zayed al Nehayan pentru vanzarea echipei. Pretul ar fi de 350.000.000 lire sterline, scriu englezii.

Varul seicului de la City vine si cu lista de transferuri



Newcastle a incheiat sezonul din Premier League pe locul 13, cu 35 de puncte, la 11 distanta de prima pozitie retrogradabila. Echipa antrenata de Rafa Benitez are in palmares 4 titluri, insa ultimul cucerit in urma cu 92 de ani! Alte 6 Cupa si o Supercupa are Newcastle in palmares.

Englezii scriu ca seicul care e interesat de cumpararea lui Newcastle vrea sa se bata cu City, United, Liverpool, Arsenal si Chelsea de la egal la egal.

Pentru asta, acesta planuieste si investitii importante.



Primii fotbalisti trecuti pe lista ar fi Alphonse Areola, portar la PSG, Juan Mata, de la Manchester United, si Danny Welbeck, de la Arsenal.