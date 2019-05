TRANSFER MARKET LIVE | Clubul din Anglia care a pregatit 120 de milioane € pentru Joao Felix. Dortmund a platit 27 milioane € in schimbul lui Nico Schulz

17:16 Manchester United a pregatit 120 de milioane de euro pentru Joao Felix, noua minune a fotbalului portughez, scrie The Sun.



Suma reprezinta clauza de reziliere pe care Joao Felix (19 ani) o are in contractul cu Benfica. United nu este singurul club interesat sa achite clauza portughezului. Si Juventus e gata sa dea acesti bani in schimbul lui Joao Felix.