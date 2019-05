Meciul de 170.000.000 lire se joaca astazi! Finala Play Off-ului de promovare in Premier League, batalie intre Frank Lampard si John Terry!

Aston Villa si Derby County se lupta astazi pentru promovarea in Premier League. Cele doua joaca de la ora 17:00, pe Wembley, finala Play Off-ului de promovare in Premier League!

Aston Villa si Derby County sunt cele doua echipe care se vor confrunta in "meciul de 170.000.000 lire". Finala Play Off-ului de promovare din Championship in Premier League are loc astazi, de la ora 17:00! Cele doua echipe au castigat semifinalele turneului de tip Final Four disputate impotriva lui West Bromwich Albion, respectiv Leeds United Ambele semifinale au oferit un spectacol total

Cum s-a calificat Villa



In Play Off-ul de promovare din Anglia nu se tine cont de golurile in deplasare. Astfel, in turul dublei cei de la Villa au castigat cu 2-1, iar in retur West Brom s-a impus acasa cu 1-0. West Brom a marcat in deplasare, dar reusita nu a cantarit mai mult. Cele doua echipe au jucat prelungiri, timp in care nu s-a marcat. Calificarea in finala s-a decis la loviturile de departajare, unde West Bromwich a ratat de doua ori, iar Villa doar o data. Golgheterul Tammy Abraham a marcat golul calificarii celor de la Aston Villa.

Cum s-a calificat Derby



Pentru Leeds, returul cu Derby parea o formalitate in cursa catre finala Play Off-ului. Echipa lui Marcelo Bielsa a avut un parcurs spectaculos in actualul sezon si a incheiat pe locul 3. In turul cu Derby, disputat in deplasare, Leeds a castigat cu 1-0.

In retur, cei de la Leeds au suferit, insa, o infrangere dramatica. Derby County, formatie antrenata de Frank Lampard, legenda a lui Chelsea, a castigat cu 4-2. Insa nu oricum, ci dupa ce Leeds a condus cu 1-0!

Dallas a deschis scorul pentru Leeds in minutul 24, dar Derby a revenit. Lampard l-a introdus pe teren pe Jack Marriott in minutul 44, iar acesta a avut nevoie de doar un minut pentru a marca!

Marriott, de doua ori, Mason Mount si Harry Wilson au marcat pentru oaspeti. Dallas a punctat si el in minutul 62 pentru Leeds, dar fosta "gasca nebuna" va mai juca un an in Championship.

Castigatoarea ia peste 170.000.000 lire

Echipa care va promova in Premier League dintre Aston Villa si Derby County va incasa peste 100 de milioane de lire de la Liga Engleza!

Invingatoarea dintre Villa si Derby le va insoti in prima liga pe Norwich si Sheffield United.

10.000.000 lire prime pentru castigatori

Daily Mail scrie ca jucatorii echipei care va obtine promovarea vor castiga prime in valoare totala de 10.000.000 lire sterline! Este o suma fabuloasa pe care acestia o vor imparti.