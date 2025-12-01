Fotbalul englez nu s-a mai bucurat de un câștigător al Balonului de Aur din 2001, atunci când întrecerea individuală a fost cucerită de Michael Owen, la acel moment legitimat chiar la o formație din Premier League, la Liverpool.

Acum, pentru 2026, englezii speră ca un jucător din țara lor să câștige iar Balonul de Aur. Antrenor al liderului din Premier League – Arsenal, Mikel Arteta crede că întrecerea poate fi câștigată de jucătorul său, Declan Rice.

Declan Rice ar putea cuceri Balonul de Aur 2026, în opinia lui Mikel Arteta

Cotat la 100 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul englez a semnat un contract cu echipa de pe ”Emirates” valabil până la finele sezonului 2027-2028.

În iulie 2023, Declan Rice a fost prezentat oficial la Arsenal, iar suma sa de transfer a atins 116 milioane de euro, conform stiatisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Apoi, după mai bine de patru luni petrecute la Londra, Declan Rice a vorbit despre suta de milioane aruncată pe serviciile sale și a subliniat că trebuie să se revanșeze clubului.

”100 de milioane de lire sterline (n.r. - 116 milioane de euro) sunt mulți bani. Aș putea înțelege de unde vine și presiunea. Vreau să mă revanșez lui Arsenal neapărat. Clubul a investit o tonă de bani în mine și trebuie să arăt că pot fi decisiv", a spus Declan Rice la acea vreme, pentru ca acum să fie lider în Premier League alături de Arsenal.

Declan Rice poate câștiga Premier League alături de Arsenal

În plus, a fost numit de antrenorul său, de Mikel Arteta, ca posibil câștigător al Balonului de Aur în viitor, pentru sezonul care a început în vara trecută. În actuala stagiune, Rice a marcat de două ori și a oferit șase pase decisive, în 20 de partide.

În total, în tricoul celor de la Arsenal, a adunat 123 de meciuri, 18 goluri și 26 de pase decisive.

”Sper ca Declan Rice să câștige Balonul de Aur. Acest lucru ar înseamna un câștig mare pentru noi ca echipă. Are o evoluție extraordinară, joacă foarte bine de la startul sezonului. Este un fotbalist incredibil, dar și crucial pentru echipa noastră”, a spus Arteta despre modul în care evoluează în acest moment Declan Rice.

Arsenal, lider în Premier League

Arsenal a rămas lider în Premier League și după etapa a 13-a din noua stagiune, care se vede în direct și în exclusivitate la VOYO! Are nouă victorii, trei remize și o înfrângere, a adunat 30 de puncte și are un golaveraj de 25 de goluri marcate și șapte primite.

Locul 2 în Premier League este ocupat de Manchester City, 25 de puncte, iar pe locul 3 se află Chelsea, cu 24 de puncte. Tot 24 de puncte are și locul 4, Aston Villa.

