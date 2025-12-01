Transferul lui Robinho Jr. se face pentru 10 milioane de euro! Fiul fostului star de la Real, dorit de o echipă importantă din Europa

Fostul internaţional brazilian Robinho va rămâne în spatele gratiilor în Brazilia, unde ispăşeşte o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru viol în grup. În toamnă, Curtea Supremă a respins, cu majoritate de voturi, recursul prin care se solicita eliberarea sa.

Robinho ar putea să ”își găsească” băiatul în fotbalul mare după ieșirea din închisoare

Fostul atacant este încarcerat din martie 2024 în închisoarea din Tremembé, la 150 km de Sao Paulo, în sud-estul ţării. Robinho a fost găsit vinovat de violarea în grup a unei tinere albaneze care îşi sărbătorea împlinirea vârstei de 23 de ani într-un club de noapte din Milano, Italia.

Faptele datează din 2013, perioada în care el juca la AC Milan. Condamnat în 2017, pedeapsa lui a fost confirmată de Curtea de Casaţie din Italia, în ianuarie 2022.

Robinho Junior, la Espanyol pentru 10 milioane de euro?

Când va ieși din închisoare, Robinho are toate șansele să își vadă fiul trecut în fotbalul mare, acum fiind de interes pentru o formație din La Liga, pentru Espanyol Barcelona! În vârstă de 17 ani, legitimat la Santos, Robinho Junior este dorit de clubul catalan.

El a făcut pasul în vară la echipa de seniori a Santos, iar până acum a adunat 14 meciuri și a oferit o pasă decisivă. Se pare că Espanyol în vrea, iar formația la care a făcut istorie marele Pele este dispusă să îl cedeze pentru 10 milioane de euro!

Mutarea se poate face în această iarnă, iar sumat cerută de Santos poate fi plătită. În presa din Brazilia a apărut informația conform căreia și alte formații din Europa sunt interesate de fiul lui Robinho.

