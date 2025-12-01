Transferul lui Robinho Jr. se face pentru 10 milioane de euro! Fiul fostului star de la Real, dorit de o echipă importantă din Europa

Transferul lui Robinho Jr. se face pentru 10 milioane de euro! Fiul fostului star de la Real, dorit de o echipă importantă din Europa
La 41 de ani, Robinho își petrece timpul alături de colegii săi de celulă, fiind în continuare în închisoare.

RobinhoRobinho Jr
Fostul internaţional brazilian Robinho va rămâne în spatele gratiilor în Brazilia, unde ispăşeşte o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru viol în grup. În toamnă, Curtea Supremă a respins, cu majoritate de voturi, recursul prin care se solicita eliberarea sa.

Robinho ar putea să ”își găsească” băiatul în fotbalul mare după ieșirea din închisoare

Fostul atacant este încarcerat din martie 2024 în închisoarea din Tremembé, la 150 km de Sao Paulo, în sud-estul ţării. Robinho a fost găsit vinovat de violarea în grup a unei tinere albaneze care îşi sărbătorea împlinirea vârstei de 23 de ani într-un club de noapte din Milano, Italia.

Faptele datează din 2013, perioada în care el juca la AC Milan. Condamnat în 2017, pedeapsa lui a fost confirmată de Curtea de Casaţie din Italia, în ianuarie 2022.

Robinho Junior, la Espanyol pentru 10 milioane de euro?

Când va ieși din închisoare, Robinho are toate șansele să își vadă fiul trecut în fotbalul mare, acum fiind de interes pentru o formație din La Liga, pentru Espanyol Barcelona! În vârstă de 17 ani, legitimat la Santos, Robinho Junior este dorit de clubul catalan.

El a făcut pasul în vară la echipa de seniori a Santos, iar până acum a adunat 14 meciuri și a oferit o pasă decisivă. Se pare că Espanyol în vrea, iar formația la care a făcut istorie marele Pele este dispusă să îl cedeze pentru 10 milioane de euro!

Mutarea se poate face în această iarnă, iar sumat cerută de Santos poate fi plătită. În presa din Brazilia a apărut informația conform căreia și alte formații din Europa sunt interesate de fiul lui Robinho.

Cât mai stă Robinho în închisoare?

Constituţia braziliană nu permite extrădarea cetăţenilor săi. Când fostul jucător s-a întors în Brazilia în timpul procesului din Italia în 2017, justiţia italiană a cerut ca Robinho să-şi ispăşească pedeapsa în ţara natală.

O cerere pe care Curtea Supremă de Justiţie (STJ) din Brasilia, capitala ţării, a acceptat-o. Robson de Souza, pe numele său real, s-a prezentat atunci autorităţilor braziliene. Avocaţii săi au depus mai multe recursuri pentru a încerca să anuleze încarcerarea sa.

Fostul fotbalist şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, atribuind condamnarea sa ”rasismului”. În noiembrie, Curtea Supremă confirmase deja, cu majoritate de voturi, validitatea transferului pedepsei în Brazilia.

Apărarea fostului atacant în vârstă de 41 de ani a susţinut că STJ nu a luat în considerare în mod corespunzător un vot divergent privind aplicarea legii privind imigraţia între Italia şi Brazilia. Această regulă a permis validarea condamnării. 

