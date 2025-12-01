Naționala României s-a descurcat excelent până acum, la Mondialul găzduit de Germania și Olanda.

La Rotterdam, fetele au trecut de Croația (33-24) și de Japonia (31-27), așa că prezența în Main Round a fost rezolvată înaintea confruntării cu Danemarca din această seară (ora 21:30).

Înainte de acest ultim duel pentru noi, în grupa A, au fost programate, tot în această seară, ultimele confruntări din grupa B. Primele trei clasate de aici se împerechează cu primele trei clasate din grupa A. După primele două etape, știam că Ungaria și Elveția vor ajunge în fața noastră, în Main Round. Acum, am aflat și numele ultimei echipe pe care o vor întâlni fetele.

Senegal, vicecampioana Africii, adversara României în Main Round

Partida Senegal – Iran a fost cea care a decis ultima noastră adversară din Main Round. Vicecampioana Africii a zdrobit reprezentativa asiatică, scor 30-21. Totuși, victoria senegalezelor a venit mai greu, pentru că, la pauză, diferența a fost de doar două goluri: 17-15. După pauză însă, formația africană a defilat și și-a adjudecat locul în Grupa Principală I, alături de România, Ungaria, Elveția, Danemarca, Croația / Japonia.

În Grupa Principală II vor evolua Germania, Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Serbia și Islanda. Componența celorlalte două serii urmează să fie stabilită.

În următoarea fază a Mondialului, primele două clasate din Grupele Principale vor avansa în sferturi.

