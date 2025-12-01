Turcia – România naște o situație explozivă: Lucescu vrea să le dea adversarilor „lovitura de sub centură“

Chiar dacă mai sunt mai bine de trei luni până la duelul de la Istanbul, „meciul“ de dinaintea meciului propriu zis a început deja! Pentru că, potrivit dezvăluirilor făcute de Mihai Stoichiță (Șeful Comisiei Tehnice FRF), la Fanatik , încercăm din răsputeri să le luăm turcilor un jucător pe care ei ni le-au „furat“, după ce l-am avut la Under 21!

Turcia – România e meciul care ne va ocupa tot timpul, începând de acum până în primavară. Explicația e simplă: acest baraj ne va menține în viață sau ne va compromite definitiv șansele de calificare la un Mondial, după 28 de ani de așteptare!

„Lucescu a vorbit cu părinții lui Umit Akdag“

Fotbalistul pe care se bat Turcia și România e stoperul Umit Akdag (22 de ani). Cu dublă cetățănie și eligibil, deocamdată, atât pentru prima noastră reprezentativă, cât și pentru naționala „Semilunei“. Pentru că, potrivit regulamentului FIFA, un jucător care a reprezentat o țară la nivel U21 își poate schimba opțiunea, înainte de a debuta la seniori.

Și, din păcate pentru noi, toate semnalele duc spre alegerea Turciei, în ceea ce îl privește pe Umit Akdag, coechipier cu Ianis Hagi, la Alanyaspor. Șefii FRF nu renunță însă și speră să-l readucă pe Umit Akdag sub tricolor.

„Nu ne-a refuzat Umit Akdag, a zis că se mai gândește unde să joace, la noi sau la turci. Probabil că așteaptă, nu știu ce probleme sunt și în familie. Noi am discutat și cu familia, cu părinții lui, probabil că există și acolo niște presiuni din partea turcă. Nu poți să știi ce e în interior acolo, nu ai de unde. Noi, în schimb, tot timpul l-am ținut <<cald>>, ca să spun așa. M-am întâlnit cu el, cu mama lui, cu tatăl lui. Și Lucescu a fost la el acolo, a vorbit cu părinții, dar și cu el. Nu e închisă situația. Dar, dacă îl convoacă la naționala Turciei, probabil că se va închide. Noi îl așteptăm, suntem obligați, e un jucător foarte bun“, a spus Stoichiță.

