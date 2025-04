Ajax vrea să-i readucă la echipă pe veteranii Eriksen, Tadic și Blind

Christian Eriksen pare să-și fi găsit deja echipă, după ce a ajuns în ultimele trei luni de contract cu Manchester United, fără să fie chemat pentru negocieri în privința prelungirii.



De serviciile sale mai este interesată Anderlecht, dar directorul sportiv al lui Ajax, Marijn Beuker, ar fi contactat deja firma de impresariat Talent Sport Management, pentru a discuta condițiile trecerii danezului la clubul olandez.

Oficialul lăncierilor nu este speriat de infarctul suferit de fotbalist în 2021 și crede că "este unul dintre jucătorii care au performat extraordinar în tricoul nostru și pe care vrem să-i readucem la echipă, alte nume la care ne gândim fiind Dusan Tadic și Daley Blind".



În această vară, United se va mai despărți sigur de Tom Heaton (38 de ani), Jonny Evans (37 de ani) și Victor Lindelof (30 de ani), în timp ce Harry Maguire (32 de ani), Luke Shaw (29 de ani) și Casemiro (33 de ani) mai au contract cel puțin un sezon, dar ar fi fost încurajați să-și caute alte echipe.



Christian Eriksen, esențial pentru perfomanțele lui Ajax și Tottenham

Christian Dannemann Eriksen (33 de ani / 182 cm) s-a născut la Middelfart, pe insula daneză Funen, și s-a format la juniorii cluburilor Middelfart BK, Odense BK și Ajax Amsterdam. La nivel de seniori a evoluat pentru Ajax Amsterdam (2010-2013), Tottenham (2013-2020), Inter Milano (2020-2021), Brentford (2022) și Manchester United (2022-2025). Are 142 de selecții și 44 de goluri pentru naționala Danemarcei, cu care a participat la CM 2010 (grupe), Euro 2012 (grupe), CM 2018 (optimi de finală), Euro 2020 (semifinale), CM 2022 (grupe) și Euro 2024 (optimi de finală).



În palmares are Eredivisie (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013), KNVB Cup (2009-2010), Johan Cruyff Shield (2013), Serie A (2020-2021), EFL Cup (2022-2023), FA Cup (2023-2024) și finale de Champions League (2018-2019), Europa League (2019-2020), FA Cup (2022-2023) și EFL Cup (2014-2015).

La nivel individual a primit distincțiile Danish Talent of the Year (2010, 2011), Johan Cruyff Trophy (2011), Danish Football Player of the Year (2013, 2014, 2015, 2017, 2018), Danish Football Player of the Year by TV2 and DBU (2011, 2013, 2014, 2017), Tottenham Hotspur Player of the Year (2013-2014, 20162-2017), Laureus World Sports Award for Comeback of the Year (2023), Champions League Midfielder of the Season (locul 2 / 2018-2019) și a fost inclus în Premier League PFA Team of the Year (2017-2018).



Poate evolua ca mijlocaș central coordonator, mijlocaș central ofensiv și mijlocaș stânga și este cotat acum la 6 milioane de euro. Sora sa, Louise Eriksen (29 de ani), este fotbalistă și evoluează din 2015 la Kolding IF Women.



Foto - Getty Images