1100 de zile au trecut de când Christian Eriksen a fost implicat într-un incident teribil la EURO 2020. După trei ani și patru zile, la Stuttgart, mijlocașul danez a deschis scorul în meciul cu Slovenia, la EURO 2024.

La precedentul turneul final european, Christian Eriksen a suferit un stop cardiac, imaginile de la vremea respectivă răscolind o lume întreagă.

Pe 12 iunie 2021, fotbalistul s-a prăbuşit pe gazonul stadionului Parken, fiind victima unui stop cardiac. A fost resuscitat la faţa locului, sub ochii spectatorilor îngroziţi, înainte de a fi transportat la spital.

It was written in the stars!

