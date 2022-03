Absolut fenomenal! Christian Eriksen a revenit pe teren la națională după infarctul suferit la Euro 2020 și a marcat în doar două minute

Scorul a fost deschis în minutul 16, de Bergwijn, însă Vestergaard a egalat, patru minute mai târziu. Ake a dus naționala Țărilor de Jos din nou în avantaj, în minutul 29, iar Depay a mărit avantajul, cu un gol marcat din penalty în minutul 38, stabilind și rezultatul la pauză.

Duelul de pe Johan Cruyff Arena a marcat un moment important și emoționant pentru naționala Danemarcei. Christian Eriksen s-a întors pe teren, în tricoul naționalei, pentru prima dată după infarctul suferit la Euro 2020, în meciul din grupe cu Finlanda, 0-1.

Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he's back playing for Denmark.

Incredible ❤️ pic.twitter.com/2j5mcloCbO