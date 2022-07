Despărțit de Brentford pe 30 iunie, când i-a expirat contractul, jucătorul danez a ajuns la un acord cu Manchester United, urmând să evolueze din sezonul următor pe Old Trafford.

Christian Eriksen a depășit momentul tragic de la EURO 2020, din meciul cu Finlanda, din grupele turneului, când a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat, pe teren, de medicii aflați la meci. Eriksen a fost obligat să plece de la Inter din cauza faptului că regulamentul din Serie A nu îi permitea să joace cu un defibrilator cardiac și a semnat cu Brentford până la finalul sezonului trecut.

Jucătorul danez a semnat un contract valabil până în iulie 2025, urmând să primească un salariu de aproximativ 750.000 de euro pe lună.

"Manchester United este un club special și abia aștept să debutez. Am avut privilegiul să joc pe Old Trafford de mai multe ori, dar să fac acest lucru în tricoul lui United va fi un sentiment extraordinar.

Am văzut munca lui Erik Ten Hag la Ajax și știu nivelul de pregătire pe care îl impune, alături de staff-ul său, în fiecare zi. Este clar că este un antrenor fantastic.

Am vorbit cu el și am aflat viziunea pe care vrea să o implementeze, în privința stilului de joc al echipei. Sunt entuziast în privința viitorului, este locul perfect pentru a-mi continua călătoria", a spus Christian Eriksen, pentru site-ul oficial al clubului Manchester United.

