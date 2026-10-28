Gazzetta dello Sport nu l-a menajat pe Cristi Chivu după victoria cu Venezia: „Oribilă! Cu adevărat întâmplătoare”

Jurnaliștii italieni au remarcat că antrenorul român a făcut la pauză o mutare pe care nu o mai făcuse până acum la Inter Milano .

Campioana Italiei s-a impus în deplasare abia pe finalul întâlnirii, în urma a două autogoluri semnate de Moreno și Halhal . Până la deschiderea scorului, gazdele au avut două goluri anulate și o bară prin Lauberbach. În plus, Provedel, goalkeeper-ul lui Inter, a avut intervenții providențiale în poartă.

Măsura luată în premieră de Cristi Chivu pe banca lui Inter

„După o primă repriză oribilă reacționează cu trei schimbări, toate deodată: nu s-a mai întâmplat niciodată de când este la Inter. Nu a fost suficient. Pentru a continua marșul prin campionat a trebuit să aștepte două autogoluri”, au notat italienii.

Pentru a schimba cursul jocului după primele 45 de minute, Chivu i-a introdus pe teren pe Akanji, Calhanoglu și Barella, mutări care au adus mai multă liniște în defensivă și o construcție mai cursivă, dar care n-au produs imediat efecte pe tabelă. Ulterior, l-a trimis pe teren și pe Marcus Thuram, pe care intenționa să-l odihnească pentru derby-ul cu AC Milan.

În ceea ce privește evoluția jucătorilor lui Inter în meciul cu Venezia, italienii au notat aspru: „Rezultatul cântărește mult, cu trei zile înainte de derby, la fel ca recordul de puncte după nouă etape de campionat, dar această victorie este cu adevărat întâmplătoare”.