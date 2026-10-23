Tehnicianului belgian i s-a făcut rău la finalul ședinței de pregătire. El a insistat să îi urmărească și pe fotbaliștii U23 de la Bayern Munchen, moment în care a leșinat.

Starea lui Vincent Kompany

În baza de pregătire a bavarezilor a sosit rapid un elicopter de salvare. Din fericire, starea de sănătate a lui Vincent Kompany este stabilă în acest moment, conform Sky Sports.

Kompany a fost preluat direct de echipajul unei ambulanțe și transportat de urgență la spital.

Antrenorul a suferit o infecție virală

Săptămâna trecută, tehnicianul belgian a suferit o infecție virală, motiv pentru care a lipsit de la mai multe evenimente oficiale și de la ședințele de pregătire de luni și marți.

„Ca antrenor, vrei întotdeauna să faci totul și să te ocupi de toate. Am contractat un virus destul de puternic săptămâna trecută, iar apoi, bineînțeles, nu mi-am ascultat corpul. La un moment dat, corpul mi-a spus: «Acum, oprește-te!»”, a spus Vincent Kompany după Bayern Munchen - Arsenal 2-2 de miercuri din Liga Campionilor.