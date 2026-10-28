„De-a lungul întregii mele cariere, am acordat o mare importanţă valorii sociale a sportului, fiind convins că acesta trebuie practicat cu integritate”, a declarat el, înainte de a adăuga că nu poate accepta discrepanţa dintre principiile sale şi poziţiile recente adoptate de AFC în sprijinul candidaturii lui Gianni Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA.

În cadrul unei reuniuni la Tokyo, preşedintele AFC, şeicul Salman ben Ibrahim al-Khalifa, şi-a exprimat „angajamentul total” faţă de liderul elveţian, care candidează pentru un al patrulea mandat la alegerile programate în luna martie. Această poziţie contrastează cu cea adoptată cu câteva săptămâni mai devreme de AFC, care se alăturase forurilor europene şi nord-americane pentru a critica proiectul lui Infantino de a deschide cele mai prestigioase competiţii ale FIFA, printre care şi Cupa Mondială, către investitori privaţi.

Fost selecţioner al Japoniei la Cupele Mondiale din 1998 şi 2010, Okada a explicat că aceste controverse erau incompatibile cu convingerile sale personale. Conducătorul japonez a precizat că decizia sa a fost luată după o reflecţie profundă şi din proprie iniţiativă, fără a indica în mod explicit sprijinul AFC ca fiind cauza directă a demisiei sale.

Okada a recunoscut totuşi că înţelege motivele practice care determină fotbalul japonez să-şi alinieze poziţia la cea a forului asiatic, având în vedere relaţiile dintre cele două părţi şi posibilele consecinţe pentru fotbalul japonez.

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