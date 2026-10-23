Clubul bavarez a anunțat că tehnicianul belgian se află sub supraveghere medicală și că va fi supus unor investigații amănunțite.

Bayern Munchen, comunicat despre starea lui Vincent Kompany

„Vincent Kompany, sub supraveghere medicală

Vincent Kompany a avut nevoie de îngrijiri medicale vineri, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament al echipei secunde a lui Bayern Munchen. Antrenorul primei echipe asista la ședința de pregătire a formației secunde.

Kompany va fi supus unor investigații amănunțite la spital și va rămâne sub supraveghere medicală. Până la noi informații, stafful său tehnic se va ocupa de antrenamente și de activitatea echipei în zilele de meci”, a transmis Bayern Munchen, prin intermediul unui comunicat de presă.

Vincent Kompany, dus de urgență la spital

Antrenorul Vincent Kompany (40 de ani) a fost transportat de urgență la spital, după încheierea unei ședințe de antrenament de vineri.

Tehnicianului belgian i s-a făcut rău la finalul ședinței de pregătire. El a insistat să îi urmărească și pe fotbaliștii U23 de la Bayern Munchen, moment în care a leșinat.

În baza de pregătire a bavarezilor a sosit rapid un elicopter de salvare. Din fericire, starea de sănătate a lui Vincent Kompany este stabilă în acest moment, conform Sky Sports.

Kompany a fost preluat direct de echipajul unei ambulanțe și transportat de urgență la spital.

Săptămâna trecută, tehnicianul belgian a suferit o infecție virală, motiv pentru care a lipsit de la mai multe evenimente oficiale și de la ședințele de pregătire de luni și marți.

„Ca antrenor, vrei întotdeauna să faci totul și să te ocupi de toate. Am contractat un virus destul de puternic săptămâna trecută, iar apoi, bineînțeles, nu mi-am ascultat corpul. La un moment dat, corpul mi-a spus: «Acum, oprește-te!»”, a spus Vincent Kompany după Bayern Munchen - Arsenal 2-2 de miercuri din Liga Campionilor.