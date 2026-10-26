''Veștile sunt foarte pozitive în acest moment'', a declarat Danks duminică, potrivit Agerpres, înainte de meciul echipei bavareze cu Freiburg (3-1) în Bundesliga.

Investigațiile continuă în cazul lui Vincent Kompany

''Se simte puțin mai bine în fiecare zi. Investigațiile continuă. Dar da, semnele sunt cu siguranță pozitive'', a adăugat tehnicianul.Kompany a leșinat în timp ce urmărea un antrenament al echipei de rezerve a clubului Bayern. În zilele anterioare, el suferise din cauza unui virus, însă cauza exactă a acestui episod nu este cunoscută.

Directorul sportiv Max Eberl a declarat sâmbătă că se preconizează că Vincent Kompany va lipsi de pe bancă timp de câteva săptămâni, Aaron Danks urmând să conducă echipei în această perioadă.

Ce spune Tah despre Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen

Fundașul Jonathan Tah a afirmat că situația nu este ''deloc ușoară'' pentru echipă: ''Cred că, în astfel de momente, este esențial să rămânem uniți și să ne apropiem și mai mult, atât ca echipă, cât și ca club.

Există lucruri care sunt mult mai importante decât fotbalul''. Pe lângă Kompany, de la meciul de la Freiburg au lipsit și Joshua Kimmich, din cauza unui deces în familie, precum și Manuel Neuer, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Luis Díaz și Kim Minjae, toți fiind indisponibili din cauza unor accidentări.

Referindu-se la situația lui Kompany, antrenorul echipei Freiburg, Julian Schuster, a declarat: ''Când un coleg antrenor nu se simte bine și nu poate fi pe marginea terenului, empatizezi cu el și, în mod firesc, îi dorești tot binele''.