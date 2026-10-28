Joi se dispută meciul Gloria Bistrița - FCSB din etapa a doua a fazei grupelor din Cupa României, iar ardelenii au bifat cu o zi înaintea partidei un transfer important.

Internaționalul de juniori Darius Grigore a semnat cu Gloria Bistrița

Internaționalul de juniori Darius Alexandru Grigore, atacant în vârstă de 19 ani, este noul jucător al Gloriei Bistrița.

Fost la FC Argeș, Corvinul Hunedoara sau Concordia Chiajna și ultima dată la SCM Râmnicu Vâlcea, Grigore are selecții la naționalele Under 18 și Under 19 ale României.

În acest sezon, tânărul atacant a reușit deja să înscrie în Cupă, în SCM Râmnicu Vâlcea - Chindia Târgoviște 1-1, 5-6 d.l.d. din turul 4 al competiției.

Se stinge entuziasmul din jurul lui Denis Drăguș: "Îl tot așteptăm!"

Denis Drăguș a fost adus liber de contract de FCSB, de la Trabzonspor, dar s-a accidentat înaintea pauzei internaSCM Râmnicu Vâlceaționale trecute, în meciul cu Universitatea Craiova din Superliga României.

Drăguș vrea să joace de ceva timp, să revină pe teren, dar stafful tehnic nu vrea să mai riște, astfel că atacantul român va juca, poate, 30 de minute cu ”U” Cluj în etapa următoare din Superliga, dar momentan nimic nu e sigur. Totul depinde de modul în care se va prezenta din punct de vedere medical și fizic. avut probleme medicale și nu a putut ajuta în Superliga.

”Ne ducem spre trei luni de când tot e așteptat Drăguș! Din câte am înțeles, nu ar fi o problemă musculară la el, dar că e o problemă la ligamentul colateral, care, oricât de minoră e problema, supără!”, a spus Bogdan Lobonț în cadrul emisiunii VOYO Sport Live!.

Foto: Sport Pictures