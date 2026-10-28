De la venirea lui Laurențiu Reghecampf, fosta campioană a României a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați, cu 2-1 pe FC Voluntari și cu 4-1 pe Rapid, în etapele 11, 12 și 13.

”Greșea Gigi Becali dacă îl lăsa să plece de la FCSB?” Răspuns categoric

Gigi Becali s-a gândit să-l cedeze pe Aymen Boutoutaou la Universitatea Craiova, de unde urma să-l primească pe Steven Nsimba, atacantul oltenilor. În cele din urmă, această mutare nu se va efectua.

Iar Liță Dumitru, fost mare internațional român, susține că Becali făcea o mare greșeală dacă se concretiza transferul Boutoutaou - Nsimba.

”(n.r. Greșea Gigi Becali dacă-l lăsa pe Boutoutaou să plece la schimb cu Nsimba?) Gigi dacă se băga și-l dădea pe ăsta făcea mare greșeală. Mare greșeală! Nu că ăla n-ar fi valoros, dar ce a făcut băiatul ăsta la meciul cu Rapid sunt lucruri de fotbalist.

(n.r. Vedeți în România acum un jucător mai tehnic decât Boutoutaou?) Tehnici mai sunt ca el, dar felul cum driblează în viteză, are simțul golului. E un jucător care promite și cred că va avea viitor mare în România”, a spus Liță Dumitru, potrivit prosport.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Boutoutaou a venit la FCSB în vară și a semnat un contract până la finalul sezonului 2028/29 cu gruparea roș-albastră.

Fotbalistul a bifat până acum 13 apariții la FCSB și și-a trecut în cont patru reușite, dar și un assist, în aproximativ 650 de minute petrecute în echipamentul clubului.