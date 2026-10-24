Bayern rămâne fără antrenor pentru o perioadă! Care este starea lui Kompany, dus de urgență la spital

Bayern rămâne fără antrenor pentru o perioadă! Care este starea lui Kompany, dus de urgență la spital Bundesliga
SPORT.RO
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Bayern Munchen va trebui să se descurce câteva săptămâni fără Vincent Kompany (40 de ani). Antrenorul acuză probleme de sănătate destul de serioase și va avea nevoie de o perioadă de recuperare.

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Vincent KompanyBayern MunchenMax EberlBundesliga
Din articol

Vineri, Vincent Kompany a fost dus de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău și a leșinat la un antrenament al echipei secunde de la Bayern Munchen. 

Vincent Kompany, în stare stabiliă: "Va mai rămâne câteva zile la spital"

În ultima perioadă, Kompany a acuzat o infecție virală, dar și dureri la șold. Pentru moment, nu este clar dacă episodul de vineri are legătură cu aceste probleme.

Într-o conferință de presă organizată sâmbătă, Max Eberl, directorul sportiv al lui Bayern Munchen, a anunțat că Vincent Kompany se află într-o stare stabilă, iar medicii încearcă să afle cauza leșinului de vineri.

"Mai întâi, vestea bună. Starea lui este stabilă. A vorbit aseară, inclusiv cu soția lui. Nu a fost un moment plăcut pentru niciunul dintre noi. S-a prăbușit și a fost dus la spital. Va mai rămâne acolo câteva zile. 

Asta ne arată că fotbalul nu este cel mai important lucru în viață. Noi, cei de la Bayern Munchen, suntem uniți. Cel mai important este să se descopere cauza problemelor de sănătate, să se însănătoșească și abia apoi să revină. Aceasta va fi cea mai mare provocare - să-l protejăm, într-o anumită măsură, de el însuși", a spus Eberl, citat de Bild.

Kompany, forțat să ia pauză câteva săptămâni

Eberl a anunțat ulterior că lui Vincent Kompany i se va impune să ia o pauză de câteva săptămâni.

"Va avea la dispoziție tot timpul de care are nevoie. Nu vom începe să stabilim termene. Nu vorbim despre zile, ci despre săptămâni. Acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea", a mai spus Eberl.

În această perioadă, locul lui Kompany va fi luat de secundul Aaron Danks (43 de ani), care va conduce echipa inclusiv mâine, la meciul cu Freiburg din Bundesliga.

Până la întreruperea din noiembrie pentru meciurile echipelor naționale, Bayern are programate trei partide în Bundesliga (Freiburg, Dortmund, Mainz), una în Cupa Germaniei (Magdeburg) și una în Liga Campionilor (Atletico Madrid).

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