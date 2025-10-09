VIDEO Golgheterul-monstru din preliminarii: 3 meciuri, 7 goluri! A semnat un ”poker” astăzi

Golgheterul-monstru din preliminarii: 3 meciuri, 7 goluri! A semnat un &rdquo;poker&rdquo; astăzi Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul norvegian Bjorn Martin Kristensen a ales să reprezinte la nivel internațional țara mamei sale, Filipine.

TAGS:
Bjorn Martin KristensenFilipineKFUM OsloTimorul de Estcupa asiei

Naționala din Filipine a început excelent campania de calificare la Cupa Asiei, cu două victorii și un egal în primele trei partide.

Ce impresionează însă este forma lui Bjorn Martin Kristensen, atacant norvegian de 23 de ani născut în Oslo care a ales să reprezinte la nivel internațional țara mamei sale, Filipine.

Kristensen a marcat nu mai puțin de 7 goluri în cele 3 partide disputate până acum în preliminariile asiatice: unul în 4-1 acasă cu Maldive, două în 2-2 acasă cu Tadjikistan și, astăzi, patru în 4-1 în deplasare cu Timorul de Est.

Pe ”Territory Rugby League Stadium” din Australia, acolo unde și-a disputat Timorul de Est jocul de acasă, atacantul lui KFUM Oslo din Eliteserien, prima ligă norvegiană, a punctat, pe rând, în minutele 15, 31, 49 și 56 pentru o victorie convingătoare a oaspeților.

Fără să fie luat prea în serios în țara natală Norvegia, acolo unde a bifat în 2021 doar o selecție la naționala Under 20, reprezentativă fără meciuri oficiale, Kristensen scrie, iată, acum istorie în fotbalul asiatic pentru naționala la care a debutat anul trecut.

După ”poker”-ul de astăzi, el a ajuns la 12 goluri înscrise în cele 14 meciuri disputate pentru selecționata din Filipine.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
Istvan Kovacs, central la un meci cu &rdquo;risc ridicat&rdquo;! N-a văzut nimic pe teren &icirc;n FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are &icirc;ncredere &icirc;n rom&acirc;n
Istvan Kovacs, central la un meci cu ”risc ridicat”! N-a văzut nimic pe teren în FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are încredere în român
Mani Gyenes concurează &icirc;n Raliul Marocului. &Icirc;n ce perioadă are loc și ce pe distanță se &icirc;ntinde
Mani Gyenes concurează în Raliul Marocului. În ce perioadă are loc și ce pe distanță se întinde
Olanda și Croația joacă astăzi &icirc;n preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Olanda și Croația joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino în grupa României din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
România - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
România - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
Istvan Kovacs, central la un meci cu &rdquo;risc ridicat&rdquo;! N-a văzut nimic pe teren &icirc;n FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are &icirc;ncredere &icirc;n rom&acirc;n
Istvan Kovacs, central la un meci cu ”risc ridicat”! N-a văzut nimic pe teren în FCSB - Universitatea Craiova, dar UEFA are încredere în român
&Icirc;i sur&acirc;de norocul lui Horațiu Moldovan, după ce a fost &rdquo;tocat&rdquo; de Mircea Lucescu?! Anunțul lui Oviedo
Îi surâde norocul lui Horațiu Moldovan, după ce a fost ”tocat” de Mircea Lucescu?! Anunțul lui Oviedo
Din umbra lui Mandorlini la timona Moldovei. Roberto Bordin despre CFR Cluj și odiseea unui italian &icirc;ndrăgostit de fotbal
Din umbra lui Mandorlini la timona Moldovei. Roberto Bordin despre CFR Cluj și odiseea unui italian îndrăgostit de fotbal
Dezvăluirea fostului antrenor al noii senzații din naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;A fost șocat!&rdquo;
Dezvăluirea fostului antrenor al noii senzații din naționala României: ”A fost șocat!”
Alte subiecte de interes
Italia a cucerit al cincilea titlu mondial. După c&acirc;ți ani a jucat Bulgaria o finală la CM de volei
Italia a cucerit al cincilea titlu mondial. După câți ani a jucat Bulgaria o finală la CM de volei
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este &icirc;n finala Campionatului Mondial
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial
Calificarile pentru Mondialul din 2018 au inceput cu 1191 de zile inainte! Primul meci s-a disputat intr-o doua nationale OBSCURE
Calificarile pentru Mondialul din 2018 au inceput cu 1191 de zile inainte! Primul meci s-a disputat intr-o doua nationale OBSCURE
Mielușei &icirc;n lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e &icirc;n finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Minunea Iordania! Cu un singur fotbalist din Europa, revelația de la Cupa Asiei a eliminat marea favorită și este &icirc;n finală
Minunea Iordania! Cu un singur fotbalist din Europa, revelația de la Cupa Asiei a eliminat marea favorită și este în finală
CITESTE SI
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;

stirileprotv Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus &icirc;n Parlament

stirileprotv Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Președintele Nicușor Dan: &rdquo;Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură&rdquo;

stirileprotv Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!