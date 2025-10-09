Naționala din Filipine a început excelent campania de calificare la Cupa Asiei, cu două victorii și un egal în primele trei partide.

Ce impresionează însă este forma lui Bjorn Martin Kristensen, atacant norvegian de 23 de ani născut în Oslo care a ales să reprezinte la nivel internațional țara mamei sale, Filipine.

Kristensen a marcat nu mai puțin de 7 goluri în cele 3 partide disputate până acum în preliminariile asiatice: unul în 4-1 acasă cu Maldive, două în 2-2 acasă cu Tadjikistan și, astăzi, patru în 4-1 în deplasare cu Timorul de Est.

Pe ”Territory Rugby League Stadium” din Australia, acolo unde și-a disputat Timorul de Est jocul de acasă, atacantul lui KFUM Oslo din Eliteserien, prima ligă norvegiană, a punctat, pe rând, în minutele 15, 31, 49 și 56 pentru o victorie convingătoare a oaspeților.

