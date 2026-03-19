E sărbătoare în Coreea de Nord! Naționala de fotbal s-a calificat la Campionatul Mondial

Performanță după performanță în țara condusă de dictatorul Kim Jong Un.

Coreea de Nord şi Filipine şi-au asigurat, joi, calificarea la Cupa Mondială feminină de fotbal din 2027, care va avea loc în Brazilia, după ce au câştigat meciurile de baraj de la Cupei Asiei, disputată în Australia, informează AFP.

Coreea de Nord a învins Taiwanul cu 4-0 într-un meci dintre echipele eliminate în sferturile de finală ale Cupei Asiei. 

Ultima participare a Coreei de Nord la o Cupă Mondială datează din 2011, în Germania.

Selecţionata Filipinelor a obţinut, la rândul ei, calificarea la Cupa Mondială, învingând Uzbekistanul cu 2-0 în celălalt meci de baraj.

Cele patru semifinaliste ale Cupei Asiei - Australia, China, Japonia şi Coreea de Sud - şi-au asigurat şi ele locurile la turneul final din Brazilia. Finala se va juca sâmbătă între Australia şi Japonia.

Coreea de Nord este campioana mondială en-titre la tineret și la juniori

Coreea de Nord, actuala deţinătoare a titlurilor mondiale U17 şi U20, a participat la patru ediţii consecutive ale Cupei Mondiale începând din 1999, dar a fost suspendată în 2015 din cauza unui scandal de dopaj.

Patru ani mai târziu, scrie Agerpres, nord-coreencele nu au reuşit să se califice, iar în 2023 s-au retras de la Cupa Mondială, competiţie organizată în Australia şi Noua Zeelandă, din cauza unei carantine autoimpuse legate de Covid, nejucând niciun meci între 2019 şi 2023 din cauza pandemiei.

