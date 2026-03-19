Coreea de Nord şi Filipine şi-au asigurat, joi, calificarea la Cupa Mondială feminină de fotbal din 2027, care va avea loc în Brazilia, după ce au câştigat meciurile de baraj de la Cupei Asiei, disputată în Australia, informează AFP.

Coreea de Nord a învins Taiwanul cu 4-0 într-un meci dintre echipele eliminate în sferturile de finală ale Cupei Asiei.

Ultima participare a Coreei de Nord la o Cupă Mondială datează din 2011, în Germania.

Selecţionata Filipinelor a obţinut, la rândul ei, calificarea la Cupa Mondială, învingând Uzbekistanul cu 2-0 în celălalt meci de baraj.

Cele patru semifinaliste ale Cupei Asiei - Australia, China, Japonia şi Coreea de Sud - şi-au asigurat şi ele locurile la turneul final din Brazilia. Finala se va juca sâmbătă între Australia şi Japonia.

Coreea de Nord este campioana mondială en-titre la tineret și la juniori

Coreea de Nord, actuala deţinătoare a titlurilor mondiale U17 şi U20, a participat la patru ediţii consecutive ale Cupei Mondiale începând din 1999, dar a fost suspendată în 2015 din cauza unui scandal de dopaj.