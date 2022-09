Ce a făcut Malta în amicalul cu Israel, după ce Devis Mangia a fost suspendat pentru "comportament sexual inadecvat"

Davide Mazzotta a fost cel care a stat pe banca tehnică a naționalei Maltei, iar la finalul meciului a declarat că jucătorii îi dedică victoria selecționerului.

"Jucătorii au dat totul pe teren. Au reacționat bine în aceste vremuri grele și i-au dedicat victoria antrenorului Devis Mangia. Au dat totul, au făcut un meci grozav, plin de sacrificii, în care au arătat foarte bine tactic.

Nu pot vorbi despre viitor pentru că nu știu ce se va întâmpla. Vreau să mulțumesc tuturor, în special Federației, pentru sprijinul acordat în această perioadă grea", a spus Mazzotta, potrivit SportDesk.

Devis Mangia, suspendat de la naționala Maltei

Publicația Times of Malta scrie că Devis Mangia a fost suspendat după ce federalii au primit o plângere din partea unui jucător al echipei naționale, care l-ar acuza pe fostul tehnician al Universității Craiova de "o abatere sexuală".

Sursa citată precizează că jucătorul Maltei a informat Federația despre presupusul incident în cursul zilei de duminică.

"Am încercat de mai multe ori să obținem o reacție de la antrenorul italian în cursul zilei de marți, dar nu am reușit. Am contactat și jucătorul implicat, care ne-a spus că nu va face mai multe comentarii în momentul de față, iar întrebările trebuie trimise către Federație", a scris publicația malteză.

Devis Mangia antrenează naționala Maltei din decembrie 2019, iar contractul său ar fi trebuit să se încheie la finalul anului următor.

Tehnicianul italian a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada mai 2017 - aprilie 2019, reușind să câștige Cupa României în 2018.