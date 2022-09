Devis Mangia, fostul antrenor al Universității Craiova, suspendat pentru "o abatere sexuală". Un jucător al Maltei l-a reclamat

Într-un comunicat emis de Federația de Fotbal din Malta, astăzi, se precizează că "Devis Mangia a fost eliberat temporar din funcția de selecționer ca urmare a unei plângeri pentru o presupusă abatere de la politicile Federației".

Devis Mangia, suspendat de la naționala Maltei

De asemenea, forul din Malta precizează că Mangia și-a arătat disponibilitatea de a lămuri lucrurile, iar la următorul meci, amicalul cu Israel, din această seară, echipa națională va fi condusă de secundul Davide Mazzotta.

Publicația Times of Malta scrie că Devis Mangia a fost suspendat după ce federalii au primit o plângere din partea unui jucător al echipei naționale, care l-ar acuza pe fostul tehnician al Universității Craiova de "o abatere sexuală".

Sursa citată precizează că jucătorul Maltei a informat Federația despre presupusul incident în cursul zilei de duminică.

"Am încercat de mai multe ori să obținem o reacție de la antrenorul italian în cursul zilei de marți, dar nu am reușit. Am contactat și jucătorul implicat, care ne-a spus că nu va face mai multe comentarii în momentul de față, iar întrebările trebuie trimise către Federație", a scris publicația malteză.

Devis Mangia antrenează naționala Maltei din decembrie 2019, iar contractul său ar fi trebuit să se încheie la finalul anului următor.

Tehnicianul italian a pregătit-o pe Universitatea Craiova în perioada mai 2017 - aprilie 2019, reușind să câștige Cupa României în 2018.