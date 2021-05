"Bergodi si Mangia erau 10 clase peste el!" Ouzounidis, criticat dur pentru modul in care joaca Craiova! "A dus echipa la cel mai scazut nivel"

Universitatea Craiova este in pericol sa piarda locul 3 dupa ultimele rezultate.

Universitatea Craiova a ajuns la al patrulea esec consecutiv in playoff si echipa antrenata de Marinos Ouzounidis este in pericol sa piarda si locul 3. Sepsi a reusit sa ii ajunga, iar acum ambele 37 de puncte, cu 2 etape inainte de final.

Antrenorul grec nu a mai putut sa digere ultimul esec cu CFR, 1-3, si a inceput sa isi atace jucatorii.

"La inceputul meciului, a fost bine. Nu mi-a venit sa cred ce am vazut dupa aceea. Nu a fost fotbal, nu asa jucam noi. Intr-o saptamana suntem buni, intr-o saptamana distrugem tot?

E mai bine sa bagam echipa secunda cu FCSB. Ce-i asta? Sa vad iar asa ceva? Nu e echipa mea, nu e stilul meu, nu pot sa inteleg", a declarat Ouzounidis la finalul meciului.

La auzul acestor declaratii, Bararab Panduru l-a atacat pe tehnicianul Universitatii Craiova, declarand ca Mihai Rotaru a facut o alegere neinspirata cand l-a numit antrenor si ca niciodata echipa din Banie nu a jucat atat de slab.

"Echipa a jucat ce ai antrenat tu, echipa joaca de foarte mult timp asa. Eu am impresia ca au gresit antrenorul cei de la Craiova. Au adus un antrenor de echipa mica la o echipa mare, un antrenor care in loc sa o faca si mai mare, a facut-o pe Craiova si mai mica.

Craiova n-a jucat atat de slab niciodata. Mangia este 10 clase peste el, Bergodi e 10 clase peste el, fara nicio discutie, iar acum a venit acest antrenor pentru care singura preocupare a fost sa se apere. A reusit sa castige acele doua meciuri cu CFR si cu FCSB, dar cu noroc, nu pe un mare joc facut de Craiova. Iar acum termina in genunchi.

A luat o echipa care juca fotbal si a dus-o la cel mai scazut nivel", a declarat Basarab Panduru pentru Telekom Sport.

Ouzounidis a ajuns la Craiova in luna februarie a acestui an. Inainte de asta, grecul le-a mai pregatit pe Xanthi, Apoel Nicosia, AE Larisa, Iraklis, Platanias, Ergotelis, Panionios, Panathinaikos si AEK Atena.

Are un singur trofeu in cariera de antrenor, in sezonul 2006-2007 a reusit sa castige campionatul in Cipru cu Apoel Nicosia. Al doilea trofeu pentru Ouzounidis ar putea fi Cupa Romaniei, unde Craiova o intalneste in finala pe Astra, pe 22 mai.