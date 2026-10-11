Marius Cheregi, fostul mijlocaș al lui Dinamo, a povestit pentru Sport.ro cum l-a lovit pe Luis Figo în confruntarea cu Sporting Lisabona din Cupa UEFA, în toamna anului 1991. Portughezul avea doar 19 ani la acea vreme.

Dinamo și Sporting s-au întâlnit în primul tur al competiției europene, iar „câinii” au obținut calificarea după o victorie cu 2-0 la București, în retur, după prelungiri. Gabor Gerstenmajer a marcat ambele goluri, după ce formația din Ștefan cel Mare pierduse prima manșă cu 0-1.

Marius Cheregi: „L-am lovit pe Figo atât de tare încât mă dureau crampoanele”

Cheregi a fost titular la mijlocul terenului și își amintește de duelul cu tânărul Figo, unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai portughezilor.

„Era. Țin minte că l-am lovit la București atât de tare încât mă dureau crampoanele pe mine. L-am lovit tare rău de tot, dar totuși până la o limită, ca să nu îl accidentez. A ieșit pe targă. L-am prins eu la mijlocul terenului și i-am băgat o alunecare”, a povestit fostul dinamovist pentru Sport.ro.

Întrebat dacă intervenția a fost intenționată, Cheregi a recunoscut că a vrut să-l scoată din joc pe adversarul său.

„Da! Trebuia să îl scot cumva din joc. El era foarte tânăr și foarte iute, cu o super tehnică, un super jucător. Eu aveam în jur de 25-26 de ani, el avea vreo 18-19 ani, era foarte tânăr. El nu avea experiența din Liga 2, când jucai prin Valea Jiului și te loveau toți, te scuipau jucătorii și te amenințau că nu mai ieși viu de acolo. Cam așa era (n.r. - râde). Jucam atunci oriunde, nu aveam terenuri pregătite cu încălzire ca în ziua de azi. Era tare ca betonul și jucam cu crampoane ascuțite, cu fier. Îți tăia! Îți tăia apărătoarea și îți ajungea până la carne”, a mai spus Cheregi.

Ajuns la Dinamo în 1990, după Campionatul Mondial din Italia, Cheregi a făcut parte din echipa care a câștigat titlul în sezonul 1991-1992 fără nicio înfrângere. Mijlocașul a bifat 28 de meciuri și patru goluri în acel campionat, sub comanda lui Florin Halagian.

Revenind la Luis Figo, portughezul a devenit ulterior unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai generației sale. A câștigat Balonul de Aur în 2000 și premiul FIFA pentru cel mai bun jucător al lumii în 2001, după ce a evoluat pentru Sporting, Barcelona, Real Madrid și Inter.