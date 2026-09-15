Dacă timpul ar fi avut răbdare, Gigi Mulțescu ar fi împlinit 75 de ani pe 13 noiembrie 2026. Născut la Botoroaga, în Teleorman, fostul mijlocaș a scris istorie atât ca jucător, cât și ca antrenor.

A fost campion de trei ori cu Dinamo, în 1982, 1983 și 1984, și a făcut parte din echipa care a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, în 1984. La Jiul Petroșani a devenit o adevărată legendă, iar la echipa națională a strâns 15 selecții și trei goluri.

Pe banca tehnică, Mulțescu a avut o carieră întinsă pe mai bine de 30 de ani. Dinamo, Sportul Studențesc, Astra, Vaslui, Universitatea Craiova, Petrolul, Voluntari, dar și mai multe formații din Turcia au apelat la serviciile sale.

Gigi Mulțescu, un antrenor care„mereu se subaprecia”

Supranumele „SMURD-ul” nu a venit întâmplător. Mulțescu era omul chemat atunci când o echipă avea nevoie de salvare. Accepta misiuni dificile și nu fugea de provocări. Pentru el, fotbalul a fost mai mult decât o meserie.

Într-un interviu acordat recent pentru Sport.ro, Marius Cheregi, campion invincibil cu Dinamo în sezonul 1991/92, și-a amintit de omul cu care a lucrat la UTA, Dinamo și Samsunspor.

„Uite cum zboară timpul. Eu am lucrat de trei ori cu Gigi, deci îl cunoaștem foarte bine. A fost un antrenor foarte bun și chiar l-am mai prins și la UTA când juca și el. Era antrenor-jucător. Atunci se putea, au fost câțiva care au practicat treaba asta.

Era un jucător foarte talentat, cerebral. Singurul lui minus, să zic așa, era că se tot subaprecia. Nu își vedea valoarea lui reală. Nu era, săracul, cum să îi spun... când trata cu cluburile, el nu putea să își vadă valoarea reală.

A fost un foarte bun jucător și un foarte bun antrenor. Chiar dacă mie nu îmi convenea că ne ținea câte două ore, uneori câte două ore jumătate, dar asta a fost (n.r. - râde). Am avut și bucurii, și victorii, și înfrângeri, și tot. El mi-a fost antrenor-jucător la UTA, apoi la Dinamo și în Turcia”, a povestit Cheregi pentru Sport.ro.