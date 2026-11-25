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Mauricio Pochettino: ”Situaţia la Manchester United este fragilă”, dar ”echipa este solidă”

Antrenorul lui Manchester United, Mauricio Pochettino, a declarat, înaintea meciului cu Sporting Lisabona, din Liga Campionilor la fotbal, că situaţia formaţiei sale este fragilă, dar a moştenit o echipă puternică, transmite DPA.

Mandatul lui Pochettino ca antrenor principal pe Old Trafford a debutat cu o înfrângere de coşmar, 0-4 cu Liverpool, pe Anfield, duminică, ceea ce a dus formaţia ''diavolilor roşii'' în penultima poziţie a clasamentului din Premier League după 11 etape, peste ultima clasată Crystal Palace.

Antrenorul lui Sporting Lisabona, Paulo Fonseca, a refuzat să accepte ideea că ar putea exista o situaţie de fragilitate la formaţia engleză înaintea confruntării de miercuri seară dintre cele două echipe de la Lisabona.

La rândul său, Pochettino a făcut trimitere la parcursul echipei de anul trecut sub conducerea lui Michael Carrick ca argument pentru ca elevii săi să aibă încredere că pot schimba situaţia în care se află în prezent.

''Situaţia este fragilă'', a spus Pochettino, continuând: ''Noi nu suntem fragili. Suntem o echipă solidă, care în sezonul trecut a demonstrat acest lucru prin clasarea pe locul trei, iar acum jucăm în Liga Campionilor''.

''Uneori lucrurile se întâmplă în fotbal din diferite motive. Trebuie să identificăm de ce anume şi deja lucrăm la acest aspect. Cred că vom încerca să întoarcem această situaţie'', a completat argentinianul.

''Trebuie să luăm lucrurile meci cu meci. În cele din urmă, să fii la Manchester United este despre a câştiga fiecare meci în parte, unul nu este mai important ca celălalt'', a adăugat Pochettino.

''Noi suntem Manchester United şi trebuie să credem că avem capacitatea de a întoarce situaţia. Construim identitatea noastră, iar acest lucru este cel mai important'', a completat antrenorul argentinian, citat de Agerpres.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de marți din etapa a cincea

Bodo/Glimt - LASK Linz 1-0

A marcat: Melayro Bogarde (autogol) 90+2.

Galatasaray Istanbul - Aston Villa 1-0

A marcat: Deniz Gul 77.

Arsenal - Borussia Dortmund 1-1

Au marcat: Viktor Gyokeres 10, respectiv Maximilian Beier 55.

Como - AEK Atena 1-0

A marcat: Luis Milla 57.

Lucas Da Cunha (Como) a ratat un penalty în min. 29 (şut pe lângă).

Feyenoord Rotterdam - FC Porto 0-1

A marcat: Oussama Targhalline (autogol) 2.

Manchester City - Napoli 2-2

Au marcat: Ayyoub Bouaddi 67, Rayan Cherki 86, respectiv Rasmus Hojlund 55, Noa Lang 76.

RB Leipzig - Lens 3-1

Au marcat: David Raum 6, Antonio Nusa 9, 90+4, respectiv Matthieu Udol 58.

Real Madrid - PSV Eindhoven 5-1

Au marcat: Fede Valverde 50, Jude Bellingham 60, Kylian Mbappe 64, 84, Vinicius Junior 87, respectiv Ivan Perisic 32 - penalty.

Slovan Bratislava - Betis Sevilla 0-2

A marcat: Cucho Hernandez 43, 57.

Clasamentul din Champions League