Fostul fundaș a fost întrebat de Sport.ro cine crede că va câștiga Superliga. Cheregi a recunoscut că nu este bun la pronosticuri, dar și-a exprimat dorința ca Dinamo să cucerească titlul.

Marius Cheregi: „Dinamo a început foarte bine campionatul”

„(n.r - Cine credeți că va câștiga Superliga?) Nu am fost niciodată bun la pronosticuri. Nu. (n.r - Dar pe cine ați dori?) Aș vrea să câștige Dinamo, da. Dar mai e mult de jucat. Au început foarte bine. Ce să zic? Poate mai ajută și jucătorii ăștia noi. Să îl vedem și pe vârful ăsta olandez care a venit acum. Sunt foarte curios, un olandez să vină aici în regiunea carpato-danubiană e o premieră”, a spus Marius Cheregi pentru Sport.ro.

Dinamo ocupă primul loc în Superliga, cu 23 de puncte, peste Rapid. După pauza competițională, echipa va avea un meci în deplasare. „Câinii” vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, în etapa #11 din Superliga. Partida este programată pe 9 octombrie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.