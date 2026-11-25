Echipa lui Cosmin Olăroiu s-a impus cu scorul e 1-0 grație golului marcat de Talisca în minutul 40.

Scene tragicomice la Al-Jazira - Gol Goran

S-au petrecut lucruri greu de crezut în timpul partidei. La pauză, arbitrul din Siria, Hanna Hattab a fost înlocuit după ce jucătorii și staff-ul oaspeților l-au acuzat că s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Oficialii formației din Iran au amenințat cu faptul că jucătorii nu vor mai ieși pe teren dacă centralul nu va fi înlocuit.

Motivul? Faptul că arbitrul a luat anumite decizii bizare în prima repriză a înfruntării. În minutul 32, centralul i-a arătat cartonașul galben portarului echipei lui Olăroiu, Ersin Destanoglu, în urma unui fault la care goalkeeper-ul nu a participat.

Arbitrul a revenit asupra deciziei doar după ce a discutat ce arbitrul de rezervă, însă jocul a fost întrerupt preț de patru minute. În tot acest timp, Cosmin Olăroiu a fost extrem de nervos și a cerut explicații centralului, fără a primi, însă, o explicație.

Oficialii Confederației Asiatice de Fotbal au ținut cont de solicitările celor de la Gol Gohar, iar arbitrul a fost înlocuit la pauză.