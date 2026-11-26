După un început greoi, Inter a reintrat pe linia victoriilor în „Faza Ligii” UEFA Champions League. Echipa lui Cristi s-a impus pe teren propriu în fața lui Stuttgart, scor 2-0.

Ce au scris italienii de Cristi Chivu, după Inter - Stuttgart 2-0

Sucic a deschis scorul dintr-un penalty obținut de Dimarco, ca ulterior golul marcat de Martinez să risipească orice emoțiile referitoare la scorul final.

La scurt timp după încheierea partidei, italienii au scos în evidență faptul că victoria îi oferă șanse reale lui Cristi Chivu de calificare de pe primele 8 poziții.

Totodată, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au amintit de schimbarea inspirată a lui Martinez. Atacantul argentinian a marcat pentru 2-0 la doar câteva minute după ce a pătruns pe teren.

„Liga Campionilor este remediul pentru recentele necazuri ale lui Inter din campionat. Împotriva lui Stuttgart, au oferit o altă prestație convingătoare după cele cu Șahtior și Feyenoord, un nou coordonator de joc strălucitor și revenirea lui Lautaro la forma de marcator. Însă, mai presus de toate, au obținut trei puncte cruciale care sporesc și mai mult speranțele echipei lui Chivu de calificare în optimile de finală. Au urcat în clasament pe locul 12, la un punct de poziția G8, care le-ar permite să evite amintirile neplăcute din play-off. O apărare reînnoită înseamnă o victorie garantată: după ce au încasat patru goluri la Bergamo, Inter și-a reorganizat gândirea și tactica și i-a învins pe germani cu 2-0, prin golurile marcate de Sucic (din penalty) și Lautaro, care a înscris la mai puțin de 5 minute după ce a intrat pe teren.

Fără Calha, Chivu i-a încredințat coordonarea jocului lui Sucic. Iar prin extensie, penalty-ul, ca la Bergamo, i-a revenit croatului. O altă finalizare rece pentru avantajul de 1-0 al nerazzurrilor. Cel care s-a dovedit devastator în fața porții a fost Lautaro Martinez, ca întotdeauna: aruncat în luptă de Chivu în minutul 69, Toro a preluat o centrare joasă a lui Dimarco — după un paravan superb al lui Pio Esposito — și a trimis în plasă lovitura de grație. De fapt, meciul s-a încheiat cu al doilea gol al argentinianului, în ciuda câtorva încercări ale germanilor. Inter și-a confirmat forma impresionantă în Europa, obținând a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor și având acum ca obiectiv G8: matematic, șapte puncte din ultimele trei etape ar fi suficiente”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.