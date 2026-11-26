PSG, campioana en-titre a Europei, a rămas cu 13 puncte după ce a înregistrat doar o remiză pe teren propriu, 2-2, cu AS Roma.

Real Madrid a întrecut-o pe PSG în Liga Campionilor.

Marți, Real Madrid a învins-o pe Santiago Bernabeu pe PSV cu 5-1. „Los Blancos” sunt singurii cu punctaj maxim, 15 puncte în cinci jocuri, în faza ligii din UCL.

Como (12 puncte), Barcelona (12), Liverpool (12), Betis Sevilla (12), Arsenal (11) și Manchester City (10) completează primele opt poziții care asigură calificarea directă în optimile UCL.

Interul lui Cristi Chivu, în ascensiune

Ajunsă la a treia victorie consecutivă în Champions League, Inter Milano a urcat până pe poziția a 12-a cu nouă puncte.

Slavia Praga (un punct) și Slovan Bratislava (zero) sunt ultimele clasate pe pozițiile 35 și 36.

Rezultatele etapei a 5-a din UCL

Marți, 24 noiembrie 2026

Bodø/Glimt – LASK 1-0

Galatasaray – Aston Villa 1-0

Arsenal – Borussia Dortmund 1-1

Como – AEK Atena 1-0

Feyenoord – Porto 0-1

Manchester City – Napoli 2-2

RB Leipzig – Lens 3-1

Real Madrid – PSV Eindhoven 5-1

Slovan Bratislava – Real Betis 0-2

Miercuri, 25 noiembrie 2026