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FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Remarcatul lui Florin Prunea din FCSB - Oțelul 1-0

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Pe lângă reușita lui Stoian, victoria nu ar fi fost realizată fără intervențiile foarte bune ale lui Târnovanu. Lăsat acasă de Gică Hagi pentru meciurile din Nations League, portarul a avut timp să își recapete încrederea.

Acest lucru a fost punctat și de către Florin Prunea, care a declarat că se vede cu ochiul liber că Ștefan Târnovanu și-a revenit la un nivel bun. Fostul portar susține că FCSB va avea mult de câștigat dacă Târnovanu va primi continuitate la nivelul primului „11”.

„Târnovanu și-a revenit. De două-trei meciuri, este iar el. Se vede că se simte bine, pentru că-l vezi cu zâmbetul pe buze. Vezi un jucător când se simte bine. Și trece iar prin momente bune.

E bine că și-a revenit, este bine pentru că i se dă încredere în continuare, va ajuta mult echipa”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.