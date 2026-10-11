Subiect închis! Gigi Becali a anunțat decizia după demiterea cerută în urma scandalului de la FCSB

Subiect închis! Gigi Becali a anunțat decizia după demiterea cerută în urma scandalului de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat ce decizie a luat la FCSB, după ce Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a cerut public demiterea unei persoane din staff.

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Gigi BecaliFCSBAlin StoicaMihai StoicaGheorghe Mustata
Din articol

În ultimele zile, Gheorghe Mustață a avut un discurs foarte dur la adresa lui Lucian Filip și Alin Stoica, doi dintre antrenorii secunzi de la FCSB. Între timp, discursul s-a concentrat exclusiv asupra lui Stoica, despre care liderul Peluzei Nord a susținut apăsat că trebuie dat afară.

Gigi Becali: "Alin Stoica rămâne în club. Nu putem să facem poftele lui Mustață"

Alin Stoica a fost acuzat că este vinovat de plecarea mai multor jucători valoroși din cadrul clubului, iar Mustață a transmis că i-a prezentat probe concrete lui Gigi Becali pentru a lua măsuri.

Până la urmă, Alin Stoica va rămâne la FCSB. Gigi Becali spune că a luat această decizie după ce s-a consultat și cu Laurențiu Reghecampf, care a transmis că are nevoie de secund în staff-ul său.

În schimb, Becali anunță că vor pleca alte două persoane din cadrul clubului, cel mai probabil din zona academiei, însă nu Alin Stoica.

"Alin Stoica rămâne în club. Îți spun de ce rămâne în club. Nu că zice Meme sau nu că… Nu l-am găsit cu nimic! Să zicem că îi găseam un nod în papură. Dar l-am întrebat pe Reghe și mi-a zis: „Bă, patroane, am nevoie de el la echipa mare!” Zic: „Păi ce?”… Reghe: „Păi are de făcut, lucrează. 

Am nevoie de oameni care să lucreze, nu pot să le fac eu pe toate.”. Atunci, Mustață să fie sănătos, înțelegi? Nu putem să facem noi poftele lui Mustață! Eu înțeleg că iubește clubul, dar numai că nu se întâmplă ceea ce vrea el. Hotărârile le iau eu. O să plece de acolo vreo două persoane, dar nu Stoica. Filip niciodată în viața vieților. Cu el am câștigat bani!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Gigi Becali: "Eu iau hotărârile, nu Mustață!"

În discursul său vehement, Gheorghe Mustață s-a arătat deranjat de faptul că Mihai Stoica l-a apărat pe secundul Alin Stoica. Liderul Peluzei Nord chiar l-a întrebat pe președintele Consiliului de Administrație dacă va demisiona din funcție în cazul în care va vedea probele respective.

Totuși, Gigi Becali susține că nu ar trebui să existe un conflict între cei doi, iar lui Mustață îi transmite ferm că nu poate lua astfel de decizii în cadrul clubului.

"Conflict între Mustață și Meme nu are cum să fie. Înțelegi? Așa probabil crede el. Mustață are treaba lui, Meme are treaba lui. Înțelegi? Dar nu știu ce conflict este. Eu vreau să atrag galeria și o iubesc și o respect galeria, pentru că fac ceea ce fac și merită. Dar, să se știe despre mine, Becali: Eu niciodată n-am îngenuncheat în niciun fel și nici în pușcărie n-am îngenuncheat! Voi îngenunchea în libertate? Păi dacă sunt din Tase Becali, mă, cum să mă îngenuncheze mă pe mine? Niciodată în viața asta, nici mort. Păi dar nici dacă ajung în coșciug nu îngenunchez. Îmi tai capul, dar eu nu îngenunchez!

Construiește blocuri Meme? Mustață construiește la blocuri. Are Meme cu el tangență? Lucrează împreună la mină? Lucrează împreună la parfumerie, la frizerie, la fabrica de armament, lucrează împreună ei? Au servicii, au ei vreun conflict de interese? Mustață își vede de treaba lui. A, că îl ascult eu și l-am ascultat, e adevărat, dar eu iau hotărârile! Nu le ia Mustață și nu spune Mustață înainte de a lua eu hotărârile. Dacă el zice că s-a terminat, e problema lui, dar rămâne cu pofta în cui. Că eu sunt Becali!", a mai spus Gigi Becali.

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