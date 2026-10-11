Subiect închis! Gigi Becali a anunțat decizia după demiterea cerută în urma scandalului de la FCSB

În ultimele zile, Gheorghe Mustață a avut un discurs foarte dur la adresa lui Lucian Filip și Alin Stoica, doi dintre antrenorii secunzi de la FCSB. Între timp, discursul s-a concentrat exclusiv asupra lui Stoica, despre care liderul Peluzei Nord a susținut apăsat că trebuie dat afară.

Gigi Becali: "Alin Stoica rămâne în club. Nu putem să facem poftele lui Mustață"

Alin Stoica a fost acuzat că este vinovat de plecarea mai multor jucători valoroși din cadrul clubului, iar Mustață a transmis că i-a prezentat probe concrete lui Gigi Becali pentru a lua măsuri.

Până la urmă, Alin Stoica va rămâne la FCSB. Gigi Becali spune că a luat această decizie după ce s-a consultat și cu Laurențiu Reghecampf, care a transmis că are nevoie de secund în staff-ul său.

În schimb, Becali anunță că vor pleca alte două persoane din cadrul clubului, cel mai probabil din zona academiei, însă nu Alin Stoica.

"Alin Stoica rămâne în club. Îți spun de ce rămâne în club. Nu că zice Meme sau nu că… Nu l-am găsit cu nimic! Să zicem că îi găseam un nod în papură. Dar l-am întrebat pe Reghe și mi-a zis: „Bă, patroane, am nevoie de el la echipa mare!” Zic: „Păi ce?”… Reghe: „Păi are de făcut, lucrează.

Am nevoie de oameni care să lucreze, nu pot să le fac eu pe toate.”. Atunci, Mustață să fie sănătos, înțelegi? Nu putem să facem noi poftele lui Mustață! Eu înțeleg că iubește clubul, dar numai că nu se întâmplă ceea ce vrea el. Hotărârile le iau eu. O să plece de acolo vreo două persoane, dar nu Stoica. Filip niciodată în viața vieților. Cu el am câștigat bani!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.