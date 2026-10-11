În urmă cu doi ani, Real Madrid l-a cumpărat pe Endrick de la Palmeiras pentru aproape 50 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalistul brazilian la 60 de milioane.

Endrick a bifat în doi ani 41 de apariții în toate competițiile la Real Madrid, și-a trecut în cont șapte goluri și a oferit, pe deasupra, o pasă decisivă

Un apropiat al starului de 40 mil. € de la Real Madrid a dat verdictul despre plecarea de pe ”Bernabeu”

În contextul în care de la venirea lui Jose Mourinho pe ”Bernabeu” Endrick a evoluat într-un singur meci de când a început noul sezon, agenția care-l reprezintă a vorbit despre situația jucătorului.

Alan Redmond, vicepreședinte executiv și director global al departamentului de fotbal de la Roc Nation Sports International, agenția care îl reprezintă pe Endrick, a evidențiat că fotbalistul nu își dorește decât să rămână la Madrid.

”În cazul lui, el a spus întotdeauna că vrea să rămână la REal Madrid și sunt convins că, în acest sezon, când va avea ocazia, va marca multe goluri. Pot confirma că a existat mult interes pentru el din mai multe țări în această vară, dar obiectivul său nu a fost niciodată să părăsească Spania”, a spus Alan Redmond, citat de TMW.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu AS Roma din Champions League. Confruntarea va avea loc miercuri, de la 22:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.