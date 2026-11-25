Condusă de două ori, după golurile lui Hojlund (55') și Lang (76'), Manchester City a revenit în ambele ocazii prin Bouaddi (67') și Cherki (86'), iar formația lui Enzo Maresca a smuls un punct care o păstrează, cel puțin temporar, în primele 8 clasate din faza principală UCL.

Istvan Kovacs, înconjurat de jucătorii lui Manchester City la finalul partidei cu Napoli

Finalul meciului a fost tensionat. Brigada din România a dictat doar două minute suplimentare, iar Istvan Kovacs a fluierat sfârșitul jocului când pe grafica televiziunii timpul afișat era 92:04. Cei de la Manchester City, care voiau să mai beneficieze de un atac, au protestat vehement, având în vedere că tabela de marcaj a stadionului arăta că mai erau de jucat, de fapt, aproximativ 25 de secunde.

Jucătorii lui City l-au înconjurat pe Istvan Kovacs, iar Gianluigi Donnarumma, care a sprintat din poartă, a văzut cartonașul galben pentru proteste. Enzo Maresca s-a plâns și el de această decizie celui de-al patrulea oficial, Florin Andrei.