Condusă de două ori, după golurile lui Hojlund (55') și Lang (76'), Manchester City a revenit în ambele ocazii prin Bouaddi (67') și Cherki (86'), iar formația lui Enzo Maresca a smuls un punct care o păstrează, cel puțin temporar, în primele 8 clasate din faza principală UCL.
Istvan Kovacs, înconjurat de jucătorii lui Manchester City la finalul partidei cu Napoli
Finalul meciului a fost tensionat. Brigada din România a dictat doar două minute suplimentare, iar Istvan Kovacs a fluierat sfârșitul jocului când pe grafica televiziunii timpul afișat era 92:04. Cei de la Manchester City, care voiau să mai beneficieze de un atac, au protestat vehement, având în vedere că tabela de marcaj a stadionului arăta că mai erau de jucat, de fapt, aproximativ 25 de secunde.
Jucătorii lui City l-au înconjurat pe Istvan Kovacs, iar Gianluigi Donnarumma, care a sprintat din poartă, a văzut cartonașul galben pentru proteste. Enzo Maresca s-a plâns și el de această decizie celui de-al patrulea oficial, Florin Andrei.
Manchester City a reclamat pe site-ul oficial un penalty neacordat de Kovacs
În cronica meciului, site-ul oficial al lui Manchester City a reclamat însă o altă fază a meciului, mai exact cea din minutul 19, la scorul de 0-0, când Erling Haaland s-a prăbușit în careul lui Napoli după un duel cu Mathias Olivera. Românul a lăsat jocul să continue.
"Am considerat că aveam motive întemeiate să cerem un penalty, după ce căpitanul nostru, Erling Haaland, a fost doborât în careu în urma unui duel cu Mathias Olivera, însă arbitrul Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue", a notat site-ul lui Manchester City.
Despre această fază, publicația britanică The Guardian a scris că "Haaland nu a putut relua spre poartă din cauza lui Olivera, care a stat agățat de el".
În Italia, Istvan Kovacs e lăudat, iar Manchester City taxată
În presa italiană, Istvan Kovacs a primit nota 6,5 din partea Napoli Magazine, care a scris că românul "a condus destul de bine partida".
Despre protestele de la final ale gazdelor, Fanpage a trimis o săgeată către Manchester City: "Aceste proteste vehemente nu fac cinste unei echipe de un asemenea calibru, cu siguranță neobișnuită să se agațe de ultimele secunde pentru a câștiga".