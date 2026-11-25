Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.
Ce a făcut Watford la primul meci după numirea lui Edi Iordănescu
Mutarea este una fabuloasă pentru fotbalul românesc, în condițiile în care Edi Iordănescu a reușit să spargă o graniță dificilă pentru tehnicienii din sportul autohton.
În ziua numirii, Watford a dat peste Blackburn pe teren propriu. Edi Iordănescu a coborât pe teren și a ținut un discurs care i-a impresionat pe oficialii clubului.
Totuși, românul nu s-a aflat pe bancă. Duelul a fost dus de secundul Zigor Aranalde. Prima repriză s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Watford ratând o lovitură de la 11 metri în minutul 45, Iker Bravo fiind cel care nu l-a învins pe portarul advers din penalty.
Din nefericire, Blackburn a fost mai inspirată de la punctul cu var. Todd Cantwell a executat perfect un penalty în minutul 60, ducându-i astfel pe oaspeți în avantaj. Ghinionul a continuat, astfel că Jordan Zemura a văzut al doilea cartonaș galben, lăsând-o pe Watford în 10 oameni.
În duelul din runda 17 nu s-a mai marcat, astfel că Watford a cedat în primul meci după instalarea lui Edi Iordănescu. Misiunea românului s-a îngreunat, echipa sa fiind pe locul 20, cu 15 puncte.
Răzvan Raț, fără dubii după numirea lui Edi Iordănescu la Watford
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.
Întrebat despre numirea lui Edi Iordănescu, Răzvan Raț a expus că numirea fostului selecționer e un „pariu pentru Watford”. Motivul? Oficialii clubului speră că au găsit persoana potrivită pentru a redresa corabia.
Expertul VOYO susține că este un pas înainte pentru Edi Iordănescu, deoarece Championship este în elita campionatelor de pe continent.
„Edi e prietenul meu! E clar că nu am avut antrenori în fotbalul englez de 72 de ani, vorbim de fiecare nivel. Chiar dacă nu e Premier League, Championship e un campionat extrem de puternic.
E un pariu pe care el trebuie să și-l asume. Semnează pe 6 luni + încă doi ani. E un pariu și pentru Watford, ei mizează că fostul selecționer este omul potrivit să îi scoată din criză. Nu stau deloc bine în clasament.
Mai departe, o să fie răutăcioși care o să spună că nu e Premier League, să nu ne avântăm. Eu zic că e o performanță! E Championship, un campionat... Nu am cum să-l compar cu fotbalul românesc, cu tot respectul! E probabil la nivelul următoarelor campionate de după top 5 în Europa.
Eu cred că e o performanță, nu cred că Championship e sub campionatul Portugaliei. Pentru el este un pas în față. Orice ai spune, Championship e peste campionatul Poloniei. Nu cred că e un lucru mic să semnezi cu o echipă așa cum e Watford”, a declarat Răzvan Raț, la VOYO SPORT LIVE.