Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Ce a făcut Watford la primul meci după numirea lui Edi Iordănescu

Mutarea este una fabuloasă pentru fotbalul românesc, în condițiile în care Edi Iordănescu a reușit să spargă o graniță dificilă pentru tehnicienii din sportul autohton.

În ziua numirii, Watford a dat peste Blackburn pe teren propriu. Edi Iordănescu a coborât pe teren și a ținut un discurs care i-a impresionat pe oficialii clubului.

Totuși, românul nu s-a aflat pe bancă. Duelul a fost dus de secundul Zigor Aranalde. Prima repriză s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Watford ratând o lovitură de la 11 metri în minutul 45, Iker Bravo fiind cel care nu l-a învins pe portarul advers din penalty.

Din nefericire, Blackburn a fost mai inspirată de la punctul cu var. Todd Cantwell a executat perfect un penalty în minutul 60, ducându-i astfel pe oaspeți în avantaj. Ghinionul a continuat, astfel că Jordan Zemura a văzut al doilea cartonaș galben, lăsând-o pe Watford în 10 oameni.

În duelul din runda 17 nu s-a mai marcat, astfel că Watford a cedat în primul meci după instalarea lui Edi Iordănescu. Misiunea românului s-a îngreunat, echipa sa fiind pe locul 20, cu 15 puncte.