Casemiro poate deveni coleg cu foștii rivali Messi și Suarez

Casemiro a transmis un mesaj de adio fanilor lui Manchester United, după ce a decis să nu-și mai prelungească contractul scandent la finalul acestui sezon. Deși rămâne un jucător important pentru Brazilia, în perspectiva participării la CM 2026, cariera europeană a titratului mijlocaș se apropie de sfârșit.

Curtat de mai multe cluburi din Brazilia, printre care Sao Paulo FC, Palmeiras și Flamengo, dar și de Al Nassr și Al Qadsiah, formații din Arabia Saudită, acesta va ajunge cel mai probabil la Inter Miami, unde va deveni coleg cu Leo Messi și Luis Suarez, foștii săi adversari din La Liga și Copa America. Presa engleză scrie că sud-americanul a vizitat deja Florida alături de familia sa, unde a văzut mai multe proprietăți și a discutat cu oficialii clubului.

Inter Miami este campioana ediției trecute din MLS și unul dintre acționarii săi este David Beckham. În acest moment, stranierii din lotul clubului din Florida sunt Leo Messi (Argentina), German Berterame (Mexic) și Rodrigo De Paul (Argentina), pe locurile destinate celor desemnați Designated Players, dar și Rocco Rios Novo, Gonzalo Lujan, Facundo Mura, Tadeo Allende, David Ayala, Mateo Silvetti (Argentina), Luis Suarez, Maximiliano Falcon (Uruguay), Micael (Brazilia), Telasco Segovia (Venezuela), Noah Allen (Grecia), Ian Fray (Jamaica), Yannick Bright (Italia), Israel Boatwright (Republica Dominicană), David Ruiz (Honduras), Dayne St. Clair (Canada) și Sergio Reguilon (Spania).

Are mai multe Champions League decât titluri de campion

Carlos Henrique Casimiro (33 de ani) este născut la Sao Jose dos Campos, statul brazilian Sao Paulo. A fost legitimat la Sao Paulo FC (2010-2013), Real Madrid Castilla (2013), FC Porto (2014-2015), Real Madrid (2013, 2015-2022) și Manchester United (2022-2026). Are 82 de selecții și 8 goluri pentru naționala Braziliei.

În palmares are Champions League (x5), UEFA Super Cup (x3), FIFA Club World Cup (x3), La Liga (x3), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (x3), Copa Sudamericana (1), FA Cup (1), EFL Cup (1), Copa America (2019), South American U20 Championship (2011), South American U17 Championship (2009) și FIFA U20 World Cup (2011). Acesta este cotat momentan la 8 de milioane de euro, după ce a avut un vârf al valorii de piață de 80 de milioane de euro (martie 2020).

Foto - Getty Images