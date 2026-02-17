Golgheter în ultimele două sezoane de MLS, Messi a reușit să câștige trei trofee cu echipa sa, ultimul fiind titlul, câștigat în premieră de gruparea patronată de David Beckham. Pe lângă impactul uriaș pe care l-a avut la Inter Miami pe plan sportiv, sud-americanul a fost, pentru clubul său, și o adevărată lovitură pe plan financiar.

Inter Miami a dat lovitura pe plan financiar cu Leo Messi

De când Messi a semnat cu Inter Miami, clubul are venituri de patru ori mai mari: de la 50 de milioane de dolari pe an, suma a ”sărit” la 200 de milioane, scriu specialiștii de la Forbes.

În plus, clubul a bifat o premieră pentru fotbalul american: este primul evaluat la o sumă uriașă, de 1,3 miliarde de dolari, adică echivalentul a 1,1 miliarde de euro.

Evident, Messi este cel mai bine plătit jucător din campionatul nord-american. Câștigă peste 20 de milioane de dolari pe an, potrivit listei oficiale publicate de MLS.

Campionul mondial are un salariu de bază de 12 milioane de dolari pe an la Inter Miami, dar ”compensația garantată” ridică suma la 20,4 milioane de dolari, incluzând prime și alte variabile.

Lionel Messi e OUT de la Inter Miami! Anunțul americanilor

Inter Miami a emis miercuri un comunicat în care a explicat că Messi a suferit o întindere musculară la nivelul bicepsului femural stâng, motiv pentru care a fost absent și de la antrenamentul de miercuri al echipei.

Americanii nu au anunțat cât va lipsi argentinianul, dar în cazul acestor accidentări, Messi chiar poate să rateze debutul în noul sezon și să stea pe bară și la următoarele dueluri.

”Messi nu a participat la antrenamentul de miercuri, 11 februarie, din cauza unei întinderi musculare la nivelul bicepsului femural stâng, suferită în timpul meciului împotriva celor de la Barcelona SC, în Ecuador, care persistă de atunci.

Jucătorul a efectuat teste medicale suplimentare care au confirmat diagnosticul. Revenirea sa treptată la antrenamente va depinde de evoluția sa clinică și funcțională în zilele următoare”, a scris Inter Miami pe site-ul oficial.