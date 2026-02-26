Ianis Zicu, mesaj pentru Gigi Becali: ”Am învățat de la dânsul!”

Ianis Zicu, mesaj pentru Gigi Becali: "Am învățat de la dânsul!"
Declarațiile lui Gigi Becali i-a deranjat pe cei de la Farul Constanța.

Ianis Zicu Gigi Becali Farul Constanta FCSB
După ce Denis Alibec i-a dat o replică acidă finanțatorului de la FCSB, a venit și rândul lui Ianis Zicu, antrenorul de pe banca formației de la malul Mării Negre.

Ianis Zicu: ”Nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva!”

Ianis Zicu a luart parte joi seară la conferința de presă premergătoare jocului cu CFR Cluj. Antrenorul celor de la Farul Constanța a profitat de ocazie și i-a răspuns lui Gigi Becali, patronul de la FCSB, care l-a criticat în urmă cu câteva zile pentru felul în care a gestionat meciul cu FC Argeș, scor 0-1, partidă care ar fi ajutat-o pe FCSB în cazul unui rezultat negativ al piteștenilor.

Ianis Zicu a transmis că, deși Farul Constanța nu mai are șanse la play-off, constănțenii vor lupta pentru orice punct și nu va încerca ”să decidă” ultimele echipe care se vor califica în play-off.

Nu cred că Gigi Becali a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva.

Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi. Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.

Ce a spus Gigi Becali despre Ianis Zicu

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!”, a spus Gigi Becali în urmă cu câteva zile.

