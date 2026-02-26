Fostul finanțator din „Ștefan cel Mare” urmărește cu atenție parcursul echipei sale de suflet. În prezent, lupta pentru supremație este extrem de strânsă, Universitatea Craiova ocupând prima poziție în clasament, urmată îndeaproape de Dinamo București pe locul secund. Impresionat de stilul de joc implementat de antrenorul croat, omul de afaceri a transmis un mesaj clar rivalelor din campionat.

Bătălia finală se dă în doi

Borcea a subliniat că formația alb-roșie are capacitatea de a se lupta de la egal la egal cu liderul actual și este convins că gruparea dinamovistă are prima șansă la câștigarea trofeului în acest an.

„Dinamo joacă un fotbal plăcut, de posesie. Sunt sigur că se vor marca și mai multe goluri de acum înainte și se vor bate cu Universitatea Craiova la campionat. Și cei de acolo au un lot foarte bun. Anul acesta va fi al lui Dinamo, să știți. Din fericire pentru ei și din păcate pentru alții, acesta este adevărul. Dinamo, la ora actuală, are o echipă completă, unde Kopic și Florentin Petre se pot bate cu Craiova de la egal la egal. Este incredibil să ai 75% posesie cu Rapid. Cu oricine au jucat, au avut posesia. Nu a existat meci în care Cîrjan să nu aibă o situație de gol”, a spus Cristi Borcea, potrivit Digisport.