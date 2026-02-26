Internaţionalul nigerian Victor Osimhen, atacantul echipei Galatasaray Istanbul, a marcat miercuri seara al şaptelea său gol în actuala ediţie a Champions League, egalându-l astfel pe norvegianul Erling Haaland (Manchester City) în clasamentul marcatorilor celei mai importante competiţii continentale intercluburi.

Osimhen a înscris un gol extrem de important pentru Galatasaray, în prelungirile manşei secunde a barajului cu Juventus Torino (min 105+1), în momentul în care italienii conduceau cu scorul de 3-0.

Graţie golului nigerianului, urmat de cel al lui Barîş Alper Yliaz (min.119), Galatasaray şi-a asigurat calificarea în optimile de finală din Champions League.

Lider al ierarhiei marcatorilor, cu 13 goluri, este francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), care nu a evoluat însă în manşa secundă a barajului cu Benfica Lisabona (scor 2-1), din cauza unei accidentări.

Mbappe este urmat de englezul Anthony Gordon (Newcastle), cu 10 goluri, şi de compatriotul acestuia Harry Kane (Bayern Munchen), autorul a 8 goluri.

Clasamentul golgheterilor Champions League ediţia 2025-2026

13 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid)

10 goluri: Anthony Gordon (Newcastle)

8 goluri: Harry Kane (Bayern Munchen)

7 goluri: Erling Haaland (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray)

6 goluri: Leandro Andrade (Qarabag), Hauge (Bodoe/Glimt), Ishak (Lech Poznan), Gabriel Martinelli (Arsenal), Barnabas Varga (Ferencvaros)

5 goluri: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Folarin Balogun (AS Monaco), Harvey Barnes (Newcastle), Camilo Duran (Qarabag), Guruzeta (Athletic Bilbao), Fermin Lopez (FC Barcelona), Rashford (FC Barcelona), Alexander Soerloth (Atlético Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain), Waarst Hoegh (Bodo/Glimt)

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)

140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

107 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)

71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

68 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/AS Monaco, PSG, Real Madrid)

57 goluri: Thomas Muller (Germania/Bayern Munchen)

56 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

49 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)

48 goluri: Harry Kane (Tottenham Hotspur, Bayern Munchen)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)

